El diario de una maestra. Una experiencia intercultural

En el año 1967, obtuve mi título de maestra de enseñanza primaria, en la augusta “Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena “con el anhelo de ejercer como maestra y enseñar a nuestros niños, particularmente los de nuestras campiñas y comunidades originarias.

Comencé mi caminar como maestra cuando se me nombró en la escuela de “El Común” del distrito de Cañazas, área de difícil acceso que exigía para llegar al lugar en ese tiempo, viajar en avioneta hasta la comunidad de Los Valles, y luego caminar hasta la comunidad de El Común; la otra opción era utilizar el transporte que salía de Santiago y llegaba a la cabecera del distrito en Cañazas y continuar a pie o a caballo hasta El Común luego de horas de camino subiendo loma y cruzando quebradas.

De esta manera empecé mi diario de maestra y también mi proceso de aprendizaje: comunidad con una escuela multigrado, padres y madres de familias contentos porque llegó la maestra, los niños tímidos los primeros días, tratando de conocer a la maestra y la maestra tratando de conocerlos a ellos y lo más difícil como enseñar a niños de seis grados diferentes. Así fue mi aprendizaje de maestra nobel ante el compromiso de cumplir con el desarrollo del programa de estudio, poco a poco identifique las diferencias en un grado y otro, en especial sus contenidos. Pude apoyarme en la metodología implementada por la maestra que me antecedió y la cual fue de mucho ayuda.

A corta distancia de mi escuela, laboraban dos maestras en las comunidades indígenas las escuelas de Los Valles y el Paredón, ubicadas en comunidades indígenas a diferencia de donde yo trabajaba. Por la distancia no se viajaba a nuestros hogares cada fin de semana así que me trasladaba donde vivan las colegas, me encontré con realidades distintas estos niños eran indígenas, las escuelas igual era multigrado, madres que le hablan a los niños en su lengua materna y comprendían el mensaje, pero en la escuela se les enseñaba en el idioma español. Como ven una realidad que aún podemos decir, ocurre en nuestras escuelas del área Ngöbe Bugle , me pregunto ¿cómo entender qué el proceso de enseñanza aprendizaje es complejo para todos los niños y estos niños de nuestra escuelas de las áreas de la comarca aprenden con doble dificultades cognitiva?, experiencias previas en lengua materna y conocimientos nuevos en español y lo más preocupante es que a las finales se olvidan su lengua materna con que la madre se dirige a ellos y ocurre porque adoptan el idioma español,

Con el correr de los años me superé académicamente y fui nombrada supervisora provincial de educación en Veraguas, me correspondió laborar como supervisora en la zona escolar N° 24 conformada por 30 escuelas ubicadas en el sector norte de las Palmas de Veraguas, corregimiento del Prado.

Otra nueva experiencia para vivir como docente con otras funciones técnico-docentes y administrativas y con otras realidades. Ya no utilizaba la avioneta para trasladarme a la escuela, ahora el transporte era otro, en parte en carro de doble tracción, a caballo o a pie, la zona asignada era en área de difícil acceso durante el periodo escolar de 1984 hasta 1986, hoy ha mejorado la comunicación terrestre haciéndose el traslado de los maestros a sus escuelas más fácil.

Ser supervisora de educación en ese tiempo significaba sacrificio al igual que las responsabilidades de los maestros, pero lo que me llamó la atención y me ha llevado a expresar mi inquietud ya fuera de responsabilidades docentes, es la situación de aprendizaje de los niños de aproximadamente 17 escuela donde acuden los niños de la comarca.

Los escolares de las comunidades indígenas de las escuelas de la zona norte de Las Palmas viven la misma realidad que observé en las escuelas de Los Valles y el Paredón, a pesar de que hay maestros originarios de esas comunidades continúan el proceso de enseñanza a niños de primer y segundo grado en el idioma español.

Aprender a leer y escribir para un niño indígena Ngöbe Bugle que viene del hogar con su forma de comunicarse diferente a como se dictan la clase, resulta un verdadero conflicto cognitivo. De vuelta a casa mamá le habla en su lengua materna que no es como se comunica la maestra en clase.

Investigaciones realizadas por UNESCO (2022) señalan que “la lengua materna es un factor clave para la inclusión y un aprendizaje de calidad, y que mejora los resultados de aprendizaje y el rendimiento escolar. Si esto es así ¿Qué se hace para que los niños Ngobe puedan superar esta dificultad para aprender?

Finalmente, en busca de una respuesta oportuna a esta necesidad, la Universidad Especializada de las Américas, aprobó en el año 2009, la licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural. El objetivo de esta carrera es preparar docentes bilingües e intercultural para la atención de los primeros grados en su lengua materna. A su vez promover el rescate de la identidad cultural de nuestros pueblos originarios