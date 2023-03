El poder femenino: una fuerza en Panamá

Margarita Pérez de Troetsch. Pianista y pedagoga musical. Nominación a mención honorífica: Educación “Eventos que destaquen a quienes han sido relegadas por mucho tiempo, son importantes para recordarnos eso: que debemos seguir luchando no solo por la igualdad de género, sino por la igualdad racial, laboral y cultural, al igual que por la tolerancia, la convivencia y el respeto”. “Tradicionalmente, la mujer se ha desempeñado en la educación en Panamá y creo que esto ha incidido positivamente en que en nuestra sociedad se den pasos para lograr la igualdad por méritos (y no por género) en las ciencias, en las artes, en la política, en la comunicación, en la banca y en los negocios. Todos los panameños debemos seguir luchando por los niños que no tienen acceso a la educación y por los que viven en la violencia”.