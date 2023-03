El poder femenino: una fuerza en Panamá

Michelle Tuy. Directora general en LLYC Panamá. Nominada a mención honorífica: Mercadeo y publicidad “Este tipo de proyectos eleva todo lo que hace la mujer en las diferentes industrias, de modo que se valore nuestro trabajo resaltando nuestra vida profesional y personal como madres, esposas, hijas, lideresas y más. Tenemos esa labor como profesionales y cada día vamos mejorando e impulsándonos a abarcar distintos territorios con el fin de ser reconocidas”. “Somos un pilar muy importante y cada vez se hace más fuerte, ya que luchamos por más oportunidades de avanzar y posicionarnos como lideresas. Esto nos ayuda a saber que podemos hacer y lograr lo que nos propongamos para incrementar nuestra participación en las distintas áreas del mundo laboral”. “Es una bendición tener personas que creyeron en mí y que me dieron oportunidades. Tuve la oportunidad de trabajar con marcas que me ayudaron a crecer y mejorar. He trabajado con muchos hombres y siempre he sido respetada y valorada. Uno de los retos que he tenido que afrontar es demostrar mi potencial, ya que muchos compañeros te pueden cuestionar y debes enfocarte en tu trabajo y hacerlo bien para mostrar de lo que eres capaz. Los resultados hablan por sí solos”. “Para lograr un mundo equitativo se necesitan más espacios de visibilidad y diversidad para presentar todo el impacto que tiene la mujer en la sociedad. Este es el camino para que la mujer tenga el valor que merece y ser ese acelerador para llegar a la igualdad de género”.