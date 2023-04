Ernesto Cedeño: 'La ley del mejor salario beneficia al interés político'

Ernesto Cedeño, abogado Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá

Para el abogado Ernesto Cedeño, la Ley 376 del 31 de marzo de 2023 que permite a los funcionarios elegir el mejor salario si ocupan un puesto público al momento de ser elegidos, está motivado políticamente y con miras electorales de cara a los comicios de 2024.

A juicio del abogado, el presidente Laurentino Corrizo no debió darle el espaldarazo a la norma por motivaciones políticas, impulsada por diputados o por autoridades locales, porque hay bastantes desempleados y “personas que se están comiendo un cable y muchos que ni el cable tienen”, que aspiran a esos 2 mil dólares o más y no pueden.

Cedeño informó este lunes en “Portada” de La Estrella de Panamá que presentó una demanda en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la nueva ley, que fue publicada el pasado viernes en Gaceta Oficial.

Consideró que esta decisión evidencia que los gobernantes panameños están “focalizando” los ingresos del país para favorecer a determinados grupos y esto representa una “burla” para la población.

Esta ley beneficia 100% a personas que tienen influencias dentro de los gobiernos, pero puede ser una burla para otros, dijo.

El abogado alertó que la ley también puede llegar a afectar el funcionamiento de las instituciones públicas, en la medida en que las entidades deberán seguir pagando salario por tareas que el funcionario no cumplirá, porque estará ejerciendo sus responsabilidades en el cargo para el cual fue elegido, y no en la institución donde devenga su salario. Aún peor, subrayó, la institución no podrá nombrar a una persona en sustitución.

“La ley impide que tú hagas acción de personal de manera permanente, por ejemplo, si eres médico en el Minsa (Ministerio de Salud) o en la Caja de Seguro Social no pueden disponer del cargo (...) me llevo el billete de la institución, pero ejerzo solamente en la política que es lo que me gusta”, denunció.

Considera que este tipo de acciones del Ejecutivo le envían un mensaje negativo al país. El lamentable mensaje que el presidente Cortizo envió es que hay que darle el apoyo a los copartidarios que pueden empujar la nave de la reelección a través de otra persona (...) todo gobernante quiere que su partido se reelija.

Ernesto Cedeño manifestó que se mantendrá a la espera de la decisión de la CSJ frente a la demanda presentada.