La última carta a jugar de Yanibel Ábrego

Momentos en que la diputada Yanibel Ábrego oficializa su candidatura para las primarias de CD. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Ganar las elecciones primarias del partido Cambio Democrático (CD) es la última carta a jugar de la diputada Yanibel Ábrego.

Aunque ella está segura de que logrará ser la abanderada presidencial de este colectivo político, lo cierto es que hay que esperar al próximo 9 de julio, fecha en que se llevarán a cabo las elecciones primarias de CD.

Ábrego no podrá postularse como diputada, porque Rómulo Roux, actual presidente de CD, decidió reservar la curul del circuito (13-2), Capira, en el que ella es diputada, para el dirigente comunitario Eduardo Vásquez.

Se presumía en primer lugar que Yanibel Ábrego, de no ganar las primarias presidenciales de CD, iba a ser postulada por Ricardo Martinelli como candidata presidencial del partido Realizando Metas, pero esta agrupación política tendrá sus primarias, en las cuales cuatro aspirantes, incluyendo a Martinelli, buscarán ser el candidato, aunado a que no dan los tiempos, porque el 2 de julio serán las elecciones primarias para escoger a los candidatos a representantes, alcaldes y diputados de RM, mientras que en CD la fecha de sus primarias será el 9 de julio.

Además, Ábrego reiteró que va de la mano de Ricardo Martinelli en alianza, en busca de llegar al Palacio de las Garzas en 2024.

Yanibel Ábrego oficializa su postulación presidencial para las primarias de CD

Tal como lo había anunciado, ayer martes 4 de abril, rodeada de cientos de simpatizantes que portaban camisetas con el distintivo de Cambio Democrático, banderas en mano y al son de una murga, la diputada Yanibel Ábrego oficializó su candidatura presidencial para las primarias de CD.

Ábrego aseguró estar rodeada de un equipo que sabe ganar elecciones, “porque queremos devolverle a los panameños junto a Cambio Democrático la esperanza, una mejor calidad de vida, más trabajo, plata en el bolsillo para la gente”.

Aunque no la acompañaron todos los diputados que apoyan su liderazgo a lo interno del partido, Ábrego aseguró que: “tenemos a los mismos 14 diputados de nuestro lado, alcaldes de nuestro lado, y a los representantes que no se han dejado amedrentar del chantaje y la injusticia de un presidente que no sabe lo que es democracia”.

Asimismo dijo contar con el apoyo de las bases del partido, representantes elegidos, con la mayoría de los convencionales, diputados del Parlacen y la mayoría de los miembros de CD.

Vaticinó un triunfo contundente en estas primarias, “tenemos el equipo organizado que ha ganado elecciones, un equipo acostumbrado a ganar elecciones, el 9 de julio no va a ser la excepción, vamos a ganar de manera contundente y vamos a demostrarle al país que Cambio Democrático merece tener la oportunidad de ganar”.

Calificó como “injusto” que el presidente de la junta directiva de CD, Rómulo Roux, mantuviera la reserva del 40% de los cargos de elección popular para posteriores alianzas. “Han hecho unas reservas injustas con la membresía de CD, todas las corrientes políticas tenemos el derecho a aspirar”, sostuvo.

Roux, su principal contrincante, como presidente de la junta directiva del partido, puede llevar a cabo por su iniciativa las elecciones primarias, según lo establece el artículo 55 del estatuto del colectivo político.

Ábrego es la tercera figura que busca ser la abanderada presidencial de Cambio Democrático, de cara a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Ya se han postulado para este cargo el exlegislador Olmedo Guillén y el actual presidente de esta agrupación política, Rómulo Roux. Ábrego lidera la facción “El cambio es ya”, que junto a 14 diputados fueron denominados rebeldes, por no seguir los lineamientos del partido el pasado 2 de julio de 2021 al votar por el diputado perredista Crispiano Adames, para la presidencia de la junta directiva de la Asamblea Nacional.