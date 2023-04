Comisión de Elecciones de CD posterga la fecha para entregar resultados al TE

La proclamación de los resultados de las elecciones del 19 de marzo serán entregados al TE el próximo 17 de abril. Cedida

Los resultados de la polémica elección de convencionales, de la Secretaria Sectorial de la Mujer y del Secretario Sectorial de la Juventud en el partido Cambio Democrático (CD), no se harán oficiales sino hasta finales del mes de abril, poco más de un mes de esta elección interna realizada el pasado 19 de marzo.

Y es que la Comisión Nacional de Elecciones de Cambio Democrático, presidida por Ovigildo Herrera, aprobó extender dentro del calendario de elecciones internas de CD, para el lunes 17 de abril de 2023, la fecha para que la Comisión Nacional de Elecciones Internas remita a la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), el listado de las proclamaciones de las elecciones de juntas directivas de corregimiento, secretaria sectorial de la Mujer y la Juventud.

En esta elección en la Secretaría Sectorial de la Mujer resultó vencedora la diputada Ana Giselle Rosas, de la facción que respalda al presidente de CD, Rómulo Roux; mientras Derick Echeverría, de la facción de Yanibel Ábrego, ganó la Secretaría Sectorial de la Juventud.

De igual manera, la comisión aprobó extender en el calendario de elecciones internas de CD para el martes 18 y miércoles 19 de abril de 2023, el periodo para la publicación en el boletín del TE de las proclamaciones por parte de la DNOE, y los jueves 20 y viernes 21 de abril de 2023 para la presentación de las respectivas impugnaciones ante la sede de la Comisión Nacional de Elecciones Internas.

En esta resolución publicada este miércoles 5 de abril en el boletín electoral, se argumenta que esta medida se da “por razones de logística y la complejidad que abarca la revisión detallada de las actas de mesa y juntas de escrutinio para los diversos cargos a elegir, entre otras”, por lo que señalan que se hace necesario e impostergable reprogramar las fechas de dichas actividades.

Indica la resolución que es un hecho público y notorio que el escrutinio de las actas, por parte de la Junta Nacional de Escrutinio integrada por la comisión para la escogencia de las juntas directivas de corregimiento y los secretarios sectoriales de Mujer y de la Juventud, terminó hasta el viernes 24 de marzo de 2023, en horas de la madrugada, y la totalidad de las actas originales que le corresponden a la Comisión Nacional de Elecciones Internas del partido aún no han sido evaluadas y revisadas detalladamente en su totalidad.

“A no dudarlo, las circunstancias descritas en los hechos anteriores han producido de hecho un trastrocamiento de los plazos y términos tanto de publicación y presentación de los impugnaciones como en la ejecución en las tareas conjuntas con la DNOE por elecciones internas y primarias, no obstante, no podemos soslayar que es responsabilidad de esta comisión adoptar todas las medidas para que el proceso electoral se desarrolle y termine de manera satisfactoria en respeto y reconocimiento de la voluntad de electores y sus derechos electorales”, indicó la comisión en esta resolución.

Horas antes de la publicación de este boletín, Dana Castañeda de la facción “El cambio es ya”, liderada por la diputada Yanibel Ábrego, le remitió una nota el presidente de la comisión, Ovigildo Herrera, donde cuestionaba la demora en el envío de los resultados de las elecciones al TE para su respectiva publicación en el boletín del TE.

En la nota, de la cual se envió copia a los magistrados del TE y a la Fiscalía General Electoral, se señala que el calendario y el reglamento de elecciones aprobado establece que “dentro de los 15 días calendario siguientes a la celebración de las elecciones, la comisión debe entregar al Tribunal, de forma desagregada por cargos, el resultado de las elecciones.

En tal sentido, recalca Castañeda que los 15 días calendario vencieron el día 3 de abril de 2023, reclamando que hasta ayer no habían visto tal publicación en el boletín electoral. algo que asegura está esperando el grupo de convencionales, secretarios sectoriales de la Mujer y Juventud, y de las juntas directivas de corregimientos proclamados por las diversas Juntas de Escrutinio de Corregimientos, y la Junta Nacional de Escrutinio está a la espera de dicha publicación a fin de que luego de los trámites que corresponden, sus cargos queden en firme”.

En una carta remitida al presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de Cambio Democrático (CD), Ovigildo Herrera, remitida por la subsecretaria del partido, Dana Castañeda quien integra la facción de “El cambio es ya”, cuestionó la demora en enviar los resultados al TE.

“Sepa que esta demora coloca más dudas que certezas sobre la organización adelantada por la Comisión Nacional de Elecciones (CNEI) que usted preside (...)”, escribió Castañeda dirigiéndose a Ovigildo Herrera.

Castañeda exigió a Herrera el cumplimiento a las disposiciones reglamentarias vigentes y que se proceda conforme se debe en estricto derecho. “No caiga en acciones al margen de lo que puede constituir un peligro para el partido de no participar en las elecciones de 2024, como ya lo ha advertido la máxima entidad en materia electoral", advirtió Castañeda.