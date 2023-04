Cleptocracia, la corrupción que afecta a los ciudadanos

Imagen de promoción del documental. Cedida

“La cleptocracia socava la democracia. Afecta directamente el bienestar social, se basa (...) en adueñarse de los recursos del Estado. Los recursos que están dirigidos a darle un estado de bienestar a las personas”. Así define el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, la problemática de la cleptocracia.

Las declaraciones de Caraballo se desprenden del documental Cleptocracia: lo que toda persona debe saber, una producción de la Fundación Espacio Cívico en alianza con Fundación IPEC y Fundación Libertad Ciudadana.

Bajo la conducción de José 'Jackson' Rodríguez, coordinador de la iniciativa 'Dame un chance', el filme se centra en una serie de entrevistas realizadas por Rodríguez a especialistas sobre este tema. “Los cleptócratas están dispuestos a todo. [De] adueñarse de los diferentes poderes del Estado, manipularlos para su fin, y lograr así controlar la sociedad”, respondió Caraballo cuando el conductor le preguntaba a qué están dispuestas las personas y organizaciones cleptócratas en Panamá.

En total, son 15 expertos los entrevistados por José 'Jackson' Rodríguez. Entre ellos está Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers; Juan Manuel Muñoz, oftalmólogo y politólogo; Guido Rodríguez, abogado; Maruquel Pabón, abogada y consultora en gobierno corporativo y prácticas contra el lavado de activos y otros representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil panameña.

José 'Jackson' Rodríguez entrevistó a 15 expertos en la materia. Cedida

La cleptocracia es un sistema en el que la corrupción deja de ser la excepción para convertirse en la norma. Es un problema que involucra no solo a los políticos, también participa el sector privado. Y, además se vincula con el crimen organizado. Este fenómeno se convierte en una forma de vida con la cual el país sufre, estas son las principales posturas de los expertos durante el filme.

“El crimen organizado tiene la capacidad de transformarse, de sobrevivir todo el tiempo. Cuando las autoridades logran entender una tipología del crimen organizado, el crimen organizado empieza a migrar hacia otra [forma de delinquir]. Y cuando las autoridades empiezan a entender esta nueva estrategia, en la cual no tienen una ley para contrarrestar, [el ir hacia ] una asamblea [para] solicitar una [nueva] ley, pueden pasar 10 años”, remarcó Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers.

En esta producción todas las explicaciones son fáciles de comprender, no se habla con tecnicismos; la audiencia podrá comprender sin mayores dificultades la información. El documental está dirigido a todo público, inclusive puede ser proyectado en las escuelas secundarias.

Detrás de cámaras

José 'Jackson' Rodríguez, coordinador de la iniciativa 'Dame un Chance'. Cedida

El director y realizador de Cleptocracia: lo que toda persona debe saber, Enrique Castro Ríos, explicó a La Estrella de Panamá que uno de los retos del documental era el de humanizar y sintetizar un tema tan complejo –como la cleptocracia– y aparentemente tan distante para el ciudadano “común”.

Un miembro del equipo de producción conoció a “José Alejandro [ 'Jackson' Rodríguez], lo sugirió” para que fuese el conductor. Al proponerle a José Alejandro ser el conductor, le encantó la idea. “[Él] aporta un carisma y candidez innatos que desarman a las y los expertos en la lucha anticorrupción y les lleva a compartir su conocimiento de manera aterrizada, accesible y amena, teniendo muy presente el costo económico, pero sobre todo humano de la cleptocracia: el robo de nuestros derechos más básicos: al agua, a la educación, a la salud, a la paz, a vidas de calidad y plenitud, por el enriquecimiento ilícito de personas insaciables, por sus grandes carencias emocionales. José Alejandro, además, traduce todo esto a un lenguaje vivaz y cautivante para la juventud de la cual forma parte”.

José Alejandro Rodríguez dijo a este medio que era muy apático hacia la política, porque “como muchos panameños y panameñas había caído en la trampa de pensar que todo lo político era malo o había algo asqueroso y no quería estar cerca de nada. Sin embargo, cuando fui a la reunión y me explicaron de qué se trataba el concepto y vi a los invitados, eran personas que yo sentía que eran súper cracks”.

“Aun teniendo un poco de nervio acepté y me ofrecí a ser entrevistador. Sentí que la causa y la preocupación era sincera y la gente detrás era auténtica, y si yo podía aportar a esa misión, ¡bomba! Aún siento un poco de miedo y mi novia también tiene miedo de ser la cara pública de un tema tan peligroso, pero sentía que no iba a poder mirar a las futuras generaciones a los ojos y decirles que no había aportado a una labor tan noble y tan necesaria como este documental”.

Una mirada hacia la salud mental del cleptócrata

Durante el filme, el psiquiatra Rogelio Moreno brinda su postura sobre la mente del cleptócrata. Se quiso presentar una mirada hacia la salud mental porque el equipo de producción consideraba “valioso este aporte psiquiátrico, ya que es importante neutralizar al cleptócrata, que no tiene reparo en llenar sus profundísimos vacíos emocionales producto de graves traumas en su infancia con el robo del bien común”, detalló el director.

“Viven de la atención a sus actos: ignorémoslos. No tienen capacidad de negociar sus vórtices afectivos: no negociemos con ellos. Conozcamos su perfil psiquiátrico para no caer en sus trampas. Y evitemos más generaciones de personas traumadas tan profundamente en sus infancias: cuidemos de la niñez”, concluyó.

Objetivos de la muestra

Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Capítulo Panameño de Transparencia Internacional y miembro del Consejo Fundador de Espacio Cívico, comentó que la producción se realizó para informar, concienciar, comprender de qué se trata la cleptocracia, cómo ha evolucionado y las afectaciones de esta para los ciudadanos y el país.

“Hablar de cleptocracia hoy es sumamente importante porque involucras otras problemáticas derivadas de la gran corrupción, que hoy están interconectadas: captura de la voluntad de los gobiernos y sus autoridades de control por grupos económicos, penetración del crimen organizado en las esferas gubernamentales, desvío de fondos públicos, lavado transnacional de activos, ocultar los fondos mal habidos, economías ilícitas paralelas, en fin, elementos que antes se creían inconexos y que hoy convergen”.