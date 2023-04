Recicladores alertan de incendio en galera de cerro Patacón; aclaran que no son responsables

Vista de los Bomberos de Panamá tratando de sofocar el incendio. Cedida

Los Bomberos de Panamá realizaron, junto con agentes de la Policía Nacional, inspecciones para la prevención de nuevos incendios en la galera de reciclaje del vertedero de cerro Patacón, este lunes.

Las medidas se toman después que el pasado 6 de abril los bomberos brindaran el apoyo para sofocar un incendio en el área..

Por su parte, los recicladores de cerro Patacón aclararon en un comunicado que no son los responsables de dicho incendio, que aún no termina de sofocarse en la galera .

¿Cómo ocurrió todo? Según Danilo Winford, presidente de los recicladores de las galeras de cerro Patacón y quien trabaja en la zona, el 6 de abril se encontraba recogiendo hierro cuando se percató de que en la parte trasera de la galera salía fuego.

Inmediatamente buscó a un grupo de trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD) para que dieran la voz de alerta a sus jefes, ya que los recicladores no cuentan con los equipos necesarios para atender este tipo de eventos.

“Yo les dije a los muchachos (de AAUD) que eso se estaba prendiendo. Parece que no lo apagaron bien ese día o no hicieron caso, porque a la 1:00 o 2:00 de la mañana del día siguiente recibí una llamada de un guardia de seguridad que me dijo que el incendio había tomado fuerza y se estaba extendiendo. Después me hicieron llegar los vídeos”, contó Winford, quien también es el tesorero del Movimiento Nacional de Recicladores de cerro Patacón.

Los recicladores han manifestado que la galera de reciclaje ya se encontraba en precarias condiciones luego del incumplimiento y fin del contrato entre el Estado panameño y Urbalia, S.A.

“Cómo vamos a quemar nuestro lugar de trabajo, ¡eso es imposible! Dependemos de esta actividad para llevar el sustento a nuestros hogares”, comentó el presidente de los recicladores de la galera de cerro Patacón, quien además dijo que este incendio es el primero que se registra en la galera de reciclaje, ya que los anteriores han ocurrido en otras inmediaciones del vertedero.

Para este reciclador, con las altas temperaturas la galera está propensa a pasar por más incendios por la gran cantidad de botellas de vidrio que se encuentran mezcladas con la basura.

“La parte de abajo de la botella parece una lupa y si le llega el reflejo del sol se calienta, por lo tanto, si está junto a un cartón y papel se puede producir un fuego. Si la brisa sopla, eso se extiende porque la basura ya genera químicos o gas”, dijo.

Ante este siniestro, los recicladores reclaman “instalar con urgencia” la mesa de trabajo para diseñar, desarrollar e implementar un plan de acción para la galera junto a la empresa Ecolimpia, que administrará el vertedero en los próximos dos años.

Dicha demanda está contenida en el punto 5 del listado que entregaron en la Presidencia de la República el pasado 23 de marzo, luego de la marcha del Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá, por el derecho al trabajo y a la vida.

Los puntos están relacionados con la limpieza y acondicionamiento de la galera, mejoras en la cerca perimetral y en los baños.

Winford señaló que la nueva compañía (Ecolimpia) no les ha dado una respuesta después de un primer acercamiento el día que realizaron la marcha hasta la Presidencia.

“Según la nueva empresa, nos iban a reubicar mientras acondicionan las galeras. También mencionaron que iban a realizar jornadas de limpieza los fines de semana para que los carros no siguieran tirando la basura en la calle. Sin embargo, el tiempo ha pasado y no se ha cumplido pese a que todo se acordó en una reunión con el presidente de la República, Laurentino Cortizo”, criticó el tesorero del Movimiento Nacional de Recicladores de cerro Patacón.