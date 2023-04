Lilia Mendoza: En San Felipe tenemos que conciliar lo comercial con lo residencial

La escritora habló de la gentrificación en San Felipe y las políticas culturales oficiales, que a su juicio no incluyen las necesidades de la comunidad

Lilia Mendoza, activista en defensa del patrimonio cultural Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá

En los últimos 20 años San Felipe se ha perfilado como uno de los principales puntos turísticos de la ciudad de Panamá y un corregimiento con importantes inversiones, sobre todo en el Casco Antiguo.

Un desarrollo que aunque es bien recibido por una parte de sus residentes, al mismo tiempo ha creado algunos problemas y profundizado otros.

Uno de esos problemas –de vieja data en el corregimiento– es el acceso a una vivienda digna y el desafío de la población para no quedar desplazada por millonarios proyectos inmobiliarios en el área.

“El uso de nuestro suelo en San Felipe es mixto. Tenemos que conciliar lo comercial con lo residencial (...) tenemos decretos municipales que no se están cumpliendo, medidas de seguridad que no se cumplen, las instituciones no están cumpliendo con sus funciones”, señaló este jueves en “Portada” de La Estrella de Panamá, Lilia Mendoza, activista en defensa del patrimonio cultural.

La también escritora y residente de San Felipe considera que no hay excusas para que el barrio tenga problemas de vivienda, gestión de la basura o inseguridad ante el presupuesto que maneja la junta comunal del corregimiento y el importante volumen de dinero que se mueve en el área.

“Es insostenible, vergonzoso, tomando en cuenta que son solo 12 calles que tienen muchísima atención y es el sitio turístico más visitado de Panamá (...) ¿Dónde está el dinero? Los fondos de atención que se manejan en las juntas comunales así como del Gabinete Turístico, ¿dónde están? (...) (son) falencia administrativa y de gobernanza”, dijo.

Otro punto que destacó Mendoza tiene que ver con los procesos de gentrificación que ocurren en San Felipe y que se traducen en la expulsión de los habitantes históricos del barrio. “(Debe haber) planificación y desarrollo social sostenible a 20 y 30 años”, remarcó.

De acuerdo con Mendoza se trata de un tema de voluntad política y de trabajar la conciencia de los ciudadanos para que se involucren en la toma de decisión en los órganos de gobierno local.

La activista, que adelantó que busca correr para representante en el corregimiento por el partido Movimiento Otro Camino, también habló de los problemas en materia de protección del patrimonio cultural.

Considera que no existe una política para atender el tema de la cultura en el país, más allá de eventos puntuales que al final no atienden las necesidades de la ciudadanía.

“Tendemos a diluirnos en materia de cultura, con festivales y cositas que hacer, con tarimas y plaza Catedral”, puntualizó Mendoza. Considera que las políticas culturales deben ir de la mano con una solución social para la comunidad.