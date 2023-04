La Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) efectuó este lunes 24 de abril una consulta pública sobre el proyecto de contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá, S. A., en la Casa Comunal de Sabaneta, distrito de La Pintada, Coclé.

A la reunión acudieron más de 200 moradores de las áreas aledañas a la mina Cobre Panamá, autoridades locales y líderes comunitarios.

La consulta se efectuó en conformidad con el Capítulo Séptimo, artículos No. 24 y No. 25 de la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública.

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, lideró la consulta, la cual contó además con la participación de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata; el ministro de Ambiente, Milciades Concepción; funcionarios de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del MICI y directivos de la empresa minera.

“Hasta la fecha, hemos concretado tres extensas jornadas de consulta, en donde hemos recogido las inquietudes de las comunidades impactadas por el desarrollo minero y hemos explicado el impacto de este nuevo proyecto de contrato, que nos permitiría recibir muchos más beneficios, si lo comparamos con el contrato anterior”, dijo Alfaro.

Añadió que esas consultas “se han desarrollado de forma abierta y transparente y estamos satisfechos de la alta participación que se ha alcanzado”.

De igual forma, Alfaro destacó que la plataforma Ágora ha registrado alrededor de 20 mil ingresos y más de 200 comentarios, como parte de esta consulta pública.