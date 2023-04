Pleno legislativo aprueba en tercer debate ajustes a la Ley de intereses preferenciales

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto 1009 que modifica la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones.

El proyecto deberá ser remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción o veto Cedida

El documento establece en su artículo 5 transitorio que los préstamos hipotecarios preferenciales que se otorguen desde el momento de la promulgación de esta ley, hasta el 1 de agosto de año 2028, se acogerán a los beneficios de la Ley 3 de 1985, salvo las excepciones establecidas en la norma.

Para efectos del artículo 5 de la Ley 3 de 1985:

1. En el caso del numeral 1, este beneficio será aplicable desde la promulgación de la presente ley para viviendas que cuenten con permiso de ocupación hasta el 1 de agosto de 2028.

2. En el caso de los numerales 2 y 3 también se podrán acoger a este beneficio las viviendas cuyos permisos de ocupación fueron expedidos desde elide enero de 2017 hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, solo para los préstamos hipotecarios que se otorguen hasta el 30 de junio de 2024.

El numeral 1 de este artículo es de orden público y de interés social y tendrá efecto retroactivo hasta el 1 de enero de 2023.

En tanto, el artículo 2 aprobado establece que el artículo 5 de la Ley 3 de 1985 queda así: "La diferencia entre la tasa de referencia y la tasa inferior a aquella que, discrecional y efectivamente, cobre el acreedor sobre cada uno de los préstamos hipotecarios preferenciales se denomina tramo preferencial.

El referido tramo preferencial no podrá exceder de: 4% en los préstamos para viviendas, por un periodo de 10 años no renovable, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor a cuarenta y cinco mil dólares y no exceda de ciento veinte mil dólares.

Será de 2. 2% en los préstamos para viviendas plurifamiliar vertical, por un periodo de 5 años no renovable, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor a ciento veinte mil dólares y no exceda de ciento cincuenta mil dólares a nivel nacional.

Además será de 1.5% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical, por un periodo de 5 años no renovables, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor a ciento cincuenta mil dólares y no exceda de ciento ochenta mil dólares a nivel nacional.

En el caso de los préstamos para viviendas cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea de hasta cuarenta y cinco mil dólares, el referido tramo preferencial será equivalente a la tasa de referencia que se establezca en el tiempo durante el periodo de vigencia del beneficio hipotecario.

En consecuencia, el Estado pagará a las personas y entidades de que trata el artículo 1 de la presente Ley el 100% de los intereses preferenciales.

Según la norma aprobada, quedan excluidos del régimen hipotecario preferencial: Los inmuebles con un valor registrado superior a ciento ochenta mil dólares, los financiamientos fraccionados por uno o varios adquirientes sobre un mismo inmueble, que superen en su totalidad los ciento ochenta mil dólares y los financiamientos para la compra o construcción de viviendas nuevas, cuyos prestatarios se encuentren siendo beneficiarios con este régimen.