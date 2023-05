El profesor Carlos Zavala falleció este lunes 8 de mayo de 2023 alrededor de las 5:00 a.m.

Zavala mantuvo por muchos años el programa de opinión Cuentas claras en un canal de televisión nacional, en el que abordaba temas polémicos y de interés del acontecer del país.

En febrero de este año, el profesor y excandidato a la Alcaldía de Panamá estuvo hospitalizado en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid tras sufrir un derrame.

"Me confirman que falleció hoy a las 5:00 AM, el combativo amigo Carlos Zavala. Comentarista polémico, de convicciones firmes y sin temor a poderes económicos y políticos tradicionales; compañero de lucha de mi hermano Jorge Camacho. Resignación Cristiana a su familia y amigos", escribió Luis Camacho en su cuenta de Twitter.

Igualmente, otros usuarios comunicaron su pesar en la red social, "lo lamento mucho. era un hombre serio y valiente. Se le recuerda con su mazo en mano informando y comentando en su programa. Dios lo tenga en la gloria", comentó @MarkoChen3. "Ese era un combatiente de frente y de verdad. No decía me dijeron. Lo aseguraba, temas claros sin bochinches y que retaba no andaba de babieco. Paz a su alma", @EUGENIO13909525 .

Recientemente, se conoció que estaba enfrentando problemas de salud, que hicieron bajar la intensidad con que entrevistaba a cada invitado a su programa.

El comentarista abandonó las filas de Cambio Democrático para inscribirse en el partido Unión Nacional Independiente.