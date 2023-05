Suspenden audiencia del caso Lava Jato; se efectuará el 26 de junio

La fiscal Segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, dijo la mañana de este lunes 8 de abril que se suspendió la audiencia ordinaria contra 32 supuestos implicados en el caso Lava Jato.

No obstante, esa audiencia no se celebró la mañana de este lunes debido a que uno de los abogados defensores presentó una excusa, por lo que se deberá realizar en su fecha alterna entre el 26 junio y el 6 de julio. Esta previsto que la audiencia comience el 26 de junio, a las 9:00 a.m.

La investigación del caso Lava Jato comenzó en 2016 y en ella están presuntamente implicadas en el delito de blanqueo de capitales 32 personas.

Soto recordó que este caso ya se encuentra en la fase ordinaria, o sea que durante la celebración de la audiencia se presentarán las pruebas testimoniales y la Fiscalía en sus alegatos pedirá una sentencia condenatoria.