Primarias partidistas: candidatos pueden gastar hasta $1,1 millón para propaganda

El TE tiene la facultad de auditar las cuentas de los candidatos que participan. Archivo | @ La Estrella de Panamá

Los candidatos a diferentes puestos de elección popular en las primarias de los partidos políticos pueden gastar fondos de donaciones privadas.

El Código Electoral, en su artículo 245, establece la cantidad de fondos privados que los candidatos pueden destinar para la propaganda electoral.

En la precampaña todos los candidatos, sean de partidos políticos o por la libre postulación, tendrán como tope de ingresos y gastos un tercio del tope establecido para la campaña, del cual hasta un tercio podrá ser utilizado en propaganda electoral.

En el caso de los precandidatos que aspiran a ser postulados por un partido político, este tope de ingresos y gastos se aplicará en el periodo entre la fecha en que la postulación queda en firme y la fecha de las primarias.

Los candidatos a Presidente de la República en la elección general pueden gastar $10 millones. Lo que se traduce que en las primarias, los números bajan a $3,3 millones. Esto significa que de ese total, $1,1 millón puede ser destinado a la publicidad para el cargo de presidente.

En este momento tres de los cuatro partidos políticos que eligen candidato por la vía de primarias están en proceso de campaña.

El partido Realizando Metas, Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático ya están en el proceso de elegir a sus figuras. El Partido Panameñista aún no comienza su campaña, pero también definirá a sus candidatos en primarias.

Las reglas de tope de campaña en las elecciones primarias alcanza a los diputados, quienes pueden destinar $90 mil para propaganda, porque el tope de gastos en las elecciones generales es de $300 mil.

Para los distritos y corregimientos, los topes varían dependiendo de la cantidad de electores que ejercen el derecho al sufragio.

Los precandidatos en circunscripciones mayores de 10 mil electores están en la obligación de depositar todas las contribuciones privadas que reciban y los aportes que hagan de sus propios recursos.

Las donaciones deberán estar registradas y los precandidatos deben llevar un control y agenda de los contribuyentes. Todos esos registros y documentos deben ser custodiados por un periodo de cinco años después de cada elección, y quedarán a disposición del Tribunal Electoral.

El Código Electoral establece que el Tribunal Electoral tiene la facultad de auditar las cuentas bancarias de los candidatos.

Los candidatos deberán presentar el informe correspondiente dentro de los 15 días calendario siguientes a la elección primaria correspondiente a cada partido.

Al precandidato que no entregue el informe en el plazo indicado, no se le darán las credenciales, y se concederá un plazo adicional hasta el 1 de septiembre del año anterior a las elecciones generales. De no cumplir en este plazo se entenderá que renuncia a la proclamación, y el partido procederá a reemplazarlo.