Alexandra Brenes: Incentivos monetarios están disparando las firmas

Alexandra Brenes, precandidata a diputada en el 8-2 Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá

La precandidata a diputada por la libre postulación en San Miguelito Alexandra Brenes denunció que algunos aspirantes están pagando dinero para obtener firmas.

Una práctica que Brenes rechaza y que se suma a las denuncias de otros precandidatos sobre el proceso de búsqueda de recolección de firmas.

“Cuando vemos a un activista en la calle, yo personalmente me he acercado a preguntarle: ¿Tú conoces al precandidato que le estás buscando firmas?, y responden que no saben quiénes son”, manifestó Brenes, quien forma parte de la lista de precandidatos “independientes a la Asamblea Nacional por la coalición Vamos en el circuito 8-2 (San Miguelito).

“En la coalición Vamos hacemos reuniones para capacitarnos sobre pacto ético”, dijo. Es sabido que pagan los martes y miércoles, y estos precandidatos se disparan en firmas, apuntó Brenes este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Igualmente mencionó que se han dado casos en que activistas consiguen las firmas engañando a las personas, porque argumentan razones que no tienen que ver con la elección.

En cuanto a los partidos, Brenes indicó que la gente está “cansada” de las figuras políticas tradicionales y que de acuerdo con esa lectura, las candidaturas por libre postulación tendrían mayor chance de alcanzar cargos en 2024.

En cuando al panorama a futuro y las posibles alianzas que pueda hacer Vamos, Brenes dijo que dentro de su grupo aún no se tiene definido cuál será su candidato a la Presidencia de la República.

Dado que la coalición no presentó una opción para correr al cargo presidencial, adelantó que esperarán a finales de julio cuando se termine de definir el panorama y las alianzas de los partidos políticos para asumir luego una postura.

Brenes añadió que la solución a los problemas del distrito de San Miguelito pasan por la “voluntad” de las autoridades.

A su juicio, el problema del sistema de recolección de basura, por ejemplo, tiene solución, pero las autoridades limpian los lugares para sus concentraciones políticas, es decir para hacer proseletismo, pero cuando pasa el evento regresan los pataconcitos de basura.

De acuerdo con el Tribunal Electoral, a la fecha para el circuito 8-2 la lista de la diputada Zulay Rodríguez se encuentra a la cabeza de la búsqueda de firmas con 18.406 firmas, le sigue la lista de la coalición Vamos con seis precandidatos y 16.918 firmas.

En tercer lugar estaría la lista encabezada por el periodista Jean Marcel Chéry, formada por tres aspirantes y que suma 8.651 firmas.