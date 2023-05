Aponte: atravesar el Darién no es la forma segura de migrar hacia EE.UU.

Este año, Panamá podría servir de tránsito para más de 400 mil migrantes irregulares cuya meta es llegar a Estados Unidos; sin embargo, atravesar la selva fronteriza entre la provincia de Darién, en Panamá, con El Chocó, departamento de Colombia, podría suponer "un riesgo a la seguridad de esos migrantes", afirmó este jueves, Mari Carmen Aponte, embajadora de Estados Unidos en Panamá.

"Si hay un mensaje que yo quisiera dejar en el día de hoy a cualquier migrante o cualquier familiar de migrante es que no atraviesen el Darién. El Darién es un peligro, no, no hay formas de sobrevivir, si uno se pierde, no hay forma de tener protección, es un peligro y es tomarse la vida en sus manos y, naturalmente, una vez pasa por el Darién, los que puedan pasar, siguen el camino por Centroamérica hacia los Estados Unidos", comentó la diplomática mientras abordaba el tema del Título 42 en una entrevista exclusiva en Panamá En Directo.

Este 11 de mayo, el Título 42, una alternativa que estableció Estados Unidos el 20 de marzo de 2020, para frenar la propagación de la covid-19, que permitía a los funcionarios fronterizos expulsar a aquellos migrantes irregulares que representan un riesgo de salud tras buscar asilo procedente de México y Canadá.

"Lo que ha surgido en estos tiempos, es una marejada humana que nunca habíamos visto, lo vemos en las personas entrando a Panamá sin documentos a través del Darién que han llegado de 2,500 a 2,800 en un período de 24 horas. Hoy mismo tendremos cientos sobre miles de personas en la frontera de los Estados Unidos. Estos son números masivos. Es una oleada, que no tiene precedente", afirmó.

"Lo único que podemos hacer es tratar de manejar la entrada y tratar de manejar el camino de migración, para que por lo menos sea humano, sea ordenado, sea seguro, todos somos seres humanos, necesitamos y debemos tener la dignidad como seres humanos y poder sentirnos de que podemos tener una vida, podemos anhelar y aspirar a una vida, tranquila", destacó la máxima representante de Estados Unidos en Panamá.

Para Aponte la seguridad es primero. "Vemos a Panamá muy comprometido y estamos trabajando de la mano con el gobierno. Lo segundo son las válvulas de escape, que son las vías legales (para llegar a Estados Unidos)".

Y agregó: "En Colombia, precisamente, para que no crucen el Darién, para ofrecer una opción de que la gente que pueda tener familiares, que pueda tener amigos, que puedan demostrar que (en Estados Unidos) los van a ayudar a su mantenerse o que les pueden ayudar a conseguir un trabajo, les van a dar permiso de trabajo y encima de eso van a poder volar, sin cruzar por el Darién".

La diplomática, quien esta semana visitará por quinta ocasión la provincia de Darién y está marcada por ciento de historias entre esas dos, es necesario combatir a los coyotes y las organizaciones crimíneles que se dedican a trabajar la migración irregular.

Comentó que los programas de ayuda están funcionando y eso se ha reafirmado con las dos reuniones trilaterales de Colombia, Estados Unidos y Panamá. Entre esos destacó tres componentes: el tercero, es el desarrollo económico, especialmente en las comunidades indígenas en el Darién, en Panamá y en el norte de Colombia; el segundo, es proveer vías lícitas, y el primero, es apretar en la frontera y no permitir paso a menos que sean por vías legales.

Por ejemplo, una vía lícita es un centro que se está desarrollando en Colombia, para que estos migrantes vuelen directamente a Estados Unidos.

Aponte reiteró, en todo momento, que no cruzar el Darién, ya que la razón más importante es la vida y la seguridad de los migrantes.