Incendio en el Cerro Punta no afecta el Parque Internacional la Amistad

El fuego en el Cerro Punta fue detectado este miércoles 10 de mayo aproximadamente a las 10:00 a.m. Cedida

El incendio en el Cerro Punta, en el corregimiento del mismo nombre, es afuera de los límites del Parque Internacional la Amistad, detalló este jueves 11 de mayo el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

No obstante, la entidad ha puesto a disposición sus técnicos para colaborar en las labores de control y extinción del siniestro, que ocurre por primera vez en ese punto del distrito de Tierras Altas.

MiAmbiente en un comunicado divulgado este jueves indicó que de forma permanente se mantiene realizando monitoreos junto a los estamentos de seguridad y de la Fuerza de Tarea Conjunta ante el incendio de masa vegetal en el Cerro Punta.

Por otro lado, el ministerio pidió a la comunidad brindar información sobre quienes son los autores de este fuego, para interponer la denuncia, ya que es un delito ambiental.

Debido al patrullaje del personal de la entidad se logró condenar a un hombre, quien provocó un incendio de masa vegetal dentro del Parque Nacional Volcán Barú, el cual consumió cientos de hectáreas en 2020.

En 131 días transcurridos del presente año en Chiriquí sólo se ha reportada un solo incendio de masa vegetal dentro de áreas protegidas.

Ese caso ocurrió en el sector conocido como Los Llanos, en el distrito de Tierras Altas, en el Parque Nacional Volcán Barú.

De acuerdo con los informes, el fuego en el Cerro Punta fue detectado este miércoles 10 de mayo aproximadamente a las 10:00 a.m.

Además debido a la topografía del lugar es difícil controlar. Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Bugaba trabajaron en el área para intentar extinguir el incendio.

No obstante, este jueves aún no se había podido controlar el fuego, que no afecta ninguna área poblada o zonas de cultivo.