Feeley pone en apuros a la Embajada de EE.UU.

La embajada minimiza las afirmaciones de Feeley, quien se mostró decepcionado por la debilidad del caso Waked, declaraciones hechas como ciudadano privado y no como representante del gobierno

Sede de la Embajada de Estados Unidos en Panamá Archivo | La Estrella de Panamá

El domingo la politóloga Sabrina Bacal tuvo de invitado, en su nuevo pograma en TVN, al exembajador John Feely cuyas declaraciones han causado revuelo en la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Ayer la embajada emitió un comunicado reiterando que Abdul Waked sigue en la lista Clinton, una decisión cuestionada por falta de pruebas.

Bacal le preguntó por el caso Waked y su inclusión en la lista Clinton. Feeley fue categórico al decir que se dio cuenta de que su gobierno, Estados Unidos, no tiene pruebas suficientes contra Waked.

Feely, embajador de Estados Unidos en Panamá entre los años 2015-2018, le afirmó a Bacal que Estados Unidos “no es una democracia perfecta y si hemos cometido un error, pienso que nos toca corregir ... Insto y espero que haya una revisión y que las autoridades hagan su trabajo”.

Y es justo lo que dice Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados. Para el dirigente de los abogados, el paso del tiempo expuso las omisiones cometidas por las autoridades en el caso del empresario Abdul Waked.

Miguel Antonio Bernal, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, también es directo. El Gobierno de Panamá –al más alto nivel– puede realizar una petición de esclarecimiento del caso.

“Aquí se ha sentado un precedente nefasto en donde decenas de familias se vieron afectadas” por la pérdida de sus empleos, expresó Bernal.

Según el comunicado de la embajada “las opiniones emitidas por el exembajador John Feeley en una reciente entrevista televisiva reflejan su punto de vista personal como ciudadano particular, y no representan la posición oficial del Gobierno de Estados Unidos”.

Un punto que Feely había dejado claro durante la entrevista con Bacal. “El caso no era tan fuerte como me lo habían presentado. Y es aquí donde digo –como ciudadano privado y no como representante de ningún gobierno y como ser humano– siento decepción”, subrayó Feeley.

Al preguntarle la periodista el porqué continúan algunas empresas del grupo Waked en la lista Clinton después de tantos años, el exembajador contestó: “Tengo la plena libertad de gozar de mi capacidad de retirado porque puedo decir y tengo la conciencia limpia, la verdad es que no sé. Lo que sí sé es que muchos otros implicados en la lista OFAC han podido pedir revisión del caso”, zanjó el diplomático.