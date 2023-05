Teresita Yániz de Arias: La pregunta no es quién quiere, sino quién puede gobernar el país

Una cosa es llegar al gobierno y otra es llega al poder. En el ocaso de la administración del presidente Laurentino Cortizo, esta idea se refuerza una y otra vez ante los cuestionamientos de las debilidades que desde un inicio ha padecido su administración y que llevó por tercera ocasión al Partido Revolucionario Democrático (PRD) al poder en la era posinvasión.

Un panorama que responde en parte a problemas estructurales del sistema político del país y que en opinión de la exlegisladora de la República Teresita Yániz de Arias, la pregunta para las elecciones de 2024 es, ¿quién tiene la capacidad de gestionar un país en un estado constante de crisis?

“El gran problema que hemos tenido en este gobierno es que el presidente Cortizo no entendió que él no podía gobernar. Son muchas las variables, pero una de ellas es que con la gente que llegó no iba a poder ejercer el poder de una manera responsable y autónoma. Ha quedado capturado en los propios mecanismos internos y las pugnas en su partido”, señaló Yániz de Arias este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá.

Durante el programa, la exlegisladora y militante feminista destacó que lo anterior se enmarca en una “descomposición ideológica” de algunas estructuras de representación y organización clave, como los partidos. Una situación que ha facilitado la degradación del quehacer político.

“Ahora mismo no hay ningún partido que tenga un contenido ideológico que sirva para aclarar qué se quiere hacer (...) se fueron deshaciendo en función del clientelismo”, apuntó la histórica dirigente del Partido Demócrata Cristiano –actual Partido Popular–, colectivo del que ya no forma parte.

Sostiene que las fuerzas políticas perdieron su “rol orientador en la sociedad”.

En el caso de la Asamblea, considera que se ha convertido en un ente que practica el “chantaje” frente al Ejecutivo con “prebendas, favores y privilegios“. Mientras algunas fuerzas políticas dentro del Legislativo han buscado imponerse sobre otros órganos del Estado, al mismo tiempo han socavado su poder ante la ciudadanía. “No se han dado cuenta de que han perdido prestigio, y con eso pierden poder (...) no el del voto, sino el que le daba el prestigio que un diputado se parara (en el pleno) e hiciera un análisis de un problema nacional”.

Yániz de Arias analiza, además, a los independientes. Se presentan como un abanico disperso de candidaturas sin un proyecto claro que los vincule uno con otro, sin un programa político o con quienes van a impulsar sus propuestas, dijo.

En ese escenario de crisis de liderazgo y representatividad, Yániz de Arias no descarta que podría registrarse un estallido social ante los problemas no resueltos de inseguridad, desigualdad e informalidad que aumentan en Panamá. “Yo creo que podría darse y no tiene que pensarse que sería como el país en llamas”, aclaró la política. Piensa que estos podrían presentarse como “pequeñas fogatas” de protesta en todo el país, tal como ocurrió en julio de 2022.

Igualmente llamó la atención sobre las posturas deliberantes que considera viene asumiendo la fuerza pública. Especialmente luego del último incidente, donde en un video difundido por el Ministerio de Seguridad se ve al ministro Juan Manuel Pino cuestionando abiertamente a la Asamblea acompañado por los altos mandos de los estamentos de seguridad pública. Un acto que considera es un endoso político peligroso y contrario a la Constitución.

“Los directores de la entidad de los estamentos nos mandaron un mensaje a través del ministro de Seguridad (...) y que nosotros estamos aquí para volvernos deliberantes. Eso me preocupa, además ese pequeño ejército que está allí, está subvencionado, armado y protegido por Estados Unidos”, acotó.