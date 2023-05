Resultados de auditoría de firmas captadas por app podrían conocerse a finales de mayo

Magistrado Eduardo Valdés Escoffery director del Plan General de Elecciones del Tribunal Electoral. La Estrella de Panamá Erick Marciscano

Los resultados de la auditoría realizada al app de recolección de firmas que utilizaban los precandidatos a cargos de elección popular por la libre postulación, que llevó adelante la Dirección de Auditoría Interna (DAI) del Tribunal Electoral, junto a un equipo de auditores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), se darán a conocer antes que culmine este mes de mayo, según reveló el magistrado Eduardo Valdés Escoffery.

El magistrado Escoffery, quien es el vicepresidente del Tribunal Electoral y presidente del Plan General de Elecciones (Plagel), aclaró que en tal caso no fueron “firmas fraudulentas”, sino respaldos ciudadanos que no cumplieron con las reglas de uso del app; es decir, que en el proceso no se comprobó que hubo dolo.

Precisó que lo que sí se pudo evidenciar, es que algunos activistas no cumplieron con todos los requisitos que pedía la aplicación para dar fe de la inscripción.

“Luego de que la aplicación evalúa biométricamente a la persona, se toma un video al ciudadano o ciudadana que respalda al precandidato. En ese video se tiene que apreciar el rostro de la persona claramente y tiene que quedar claro que le está dando el apoyo a un precandidato”, sostuvo.

Detalló que lo que ocurría era que la persona no se veía claramente, ya sea porque no había suficiente luz, lo que que imposibilitaba distinguirla, o porque la persona se quedaba callada y no decía nada; es decir, que no cumplió con el requisito del uso del app para poder dar fe en un 100% de su respaldo al precandidato.

El pasado 25 de octubre de 2022, el Tribunal Electoral ordenó la suspensión temporal del uso de la aplicación, además se pidió la auditoría del respaldo a través del uso del app, a partir del 16 de agosto al mes de octubre. Esto arrojó como resultado que un 83% de las firmas eran válidas, 16% anulables y 1% impugnables.

¿Por qué el Tribunal Electoral ha dilatado dar a conocer el resultado de la auditoría a las firmas o respaldo captados con el app?

Según explicó el magistrado Valdés Escoffery a La Estrella de Panamá, posterior al trabajo de auditoría decidieron hacer modificaciones al decreto y se estableció que cada dirección regional del Tribunal Electoral tenía que reunirse con cada precandidato para examinar cuáles eran las firmas que la DAI había identificado como posibles anulables y así se hizo. La inmensa mayoría aceptó que el video estaba mal tomado, explicó el magistrado.

El trabajo de auditoría fue validado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y concluyeron que todos los procedimientos de validación, exámenes y muestreos utilizados en la auditoría, cumplían con todos los estándares que se requieren.

Señaló que cuando las firmas presentaban incongruencias, el precandidato decidía apelar. “Estas apelaciones han demorado los procesos, porque tienen que venir a la Dirección Nacional de Organización Electoral, y otras al pleno de los magistrados del Tribunal Electoral”.

En conclusión, el magistrado Valdés Ecoffery dijo que el ejercicio que buscaba garantizar la tranquilidad de los precandidatos a cargos de elección popular por la libre postulación, es lo que ha dilatado el informe de los resultados, “porque el informe está prácticamente listo, pero tenemos que esperar que se agoten los trámites legales”.

Recolección de Firmas por libre postulación

La apertura, en el 2012, a la libre postulación para cargos a diputados, alcaldes, representantes y por último a presidente, en 2014, con la inclusión del cargo presidencial, inició el proceso de recolección de firmas de respaldo a través de los libros, en los que los precandidatos con más recursos armaron estructuras de organización para recoger las firmas.

No obstante, se detectaron una cantidad de irregularidades, entre las que se encontraban firmas de difuntos, de menores de edad y de extranjeros.

Entonces fue así que los magistrados del Tribunal Electoral se vieron en la necesidad de cambiar el mecanismo a fin de hacer el proceso más expedito y efectivo. Entonces en la Comisión Nacional de Reformas Electorales se consensuó que era necesario ofrecer a los que aspiraban por la libre postulación métodos biométricos de validación de la identidad de cada firmante, utilizando nuevos canales digitales, además de los libros que solo se usarían en áreas donde no hay conectividad.

“Iniciamos con el Centro de Atención al Usuario (CAU) 'wwww.tribunalcontigo.com', luego se aumentaron quioscos en lugares estratégicos solicitados por precandidatos.

Estos mismos mecanismos han sido utilizados por los partidos políticos, así mismo para acciones ciudadanas como revocatorias de mandato; es decir, que no es un mecanismo exclusivo para las candidaturas por la libre postulación”, explicó el magistrado Escoffery

Los quioscos de autoservicio del Tribunal Electoral, funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, sujeto al horario del lugar donde estén ubicados.

Posteriormente el Tribunal permitió la recolección de firmas a través de dispositivos móviles suministrados por los precandidatos que utilizan una aplicación con validación biométrica desarrollada por el Tribunal Electoral, la cual funciona los siete días de la semana.

Con la implementación de estos nuevos métodos de recolección de firmas de respaldo, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, informó que a las 4:00 p.m. de ayer domingo 21 de mayo, se contabilizaban 1,690,467 millones de firmas, ya que una persona puede firmar para varios cargos de elección en su respectiva jurisdicción.