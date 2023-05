Maribel Gordón: 'La economía va más allá de la ganancia, debe resolver el bienestar humano'

Maribel Gordón, precandidata por la libre postulación Abel Herrera | La Estrella de Panamá

En el tercer puesto de los precandidatos por libre postulación se ubica la economista Maribel Gordón, quien se perfila como la nota disruptiva en las elecciones de mayo de 2024. En caso de alcanzar la candidatura, sería la primera mujer con postura de izquierda que participaría en unas elecciones para la Presidencia de la República.

En “Portada” de La Estrella de Panamá, Gordón analiza la situación del país y su campaña. “Este es un país que ha crecido a una tasa de dos dígitos, pero la pobreza, la inequidad, la exclusión y el desempleo se profundizan. Esto se debe a que han puesto como objeto del quehacer público el crecimiento económico y no el desarrollo económico que implica bienestar humano”, dijo.

La catedrática de la Universidad de Panamá explicó que parte de sus propuestas es revisar lo que denomina la “hipertrofiada economía” del país, que le da un espacio desproporcionado y concentrado al sector terciario y de servicios por encima de otros sectores productivos.

“Este sector (de servicios) no es malo. El problema es que siempre le sirve a alguien, que no es la economía nacional. Nosotros proponemos desarrollar los sectores productivos: agro, industria y agroindustria”, señaló la docente.

Otra de sus promesas, dijo, es generar empleo, a través del desarrollo de la agroindustria, con “salarios dignos” y “garantizar la seguridad alimentaria”.

La economista remarcó que también contempla atender los monopolios en productos como los medicamentos, alimentos y servicios básicos, y considera “actividades estratégicas” para el país.

“Los preceptos constitucionales dicen que no debe haber monopolios ni oligopólios (...) hay que darle cumplimiento (a la Constitución) con reglamentaciones y definiciones de la política económica. Un 600% más en el precio de un medicamento no es ganancia, es especulación ”, subrayó Gordón.

Para la docente, es necesario elevar el poder adquisitivo de las personas y eso incluye un aumento en los salarios, lo que permitiría un “flujo circular de la economía” para atender el desempleo y la informalidad.

“Los salarios no inhiben la producción, al contrario, una población con un nivel de salario que permita resolver sus necesidades fundamentales de vida, es una población que va a demandar bienes y servicios. Y en la lógica de la demanda, hay que producir más e invertir más”, aseguró.

“Un país que no produce no puede generar empleo (...) estamos condenando al país a no tener oportunidades para esta generación ni las futuras”, recalcó.

En materia de inversión de infraestructura, la precandidata habló de enfocar las inversiones en el desarrollo de viviendas ante el déficit habitacional, así como mejorar los planteles escolares.

En cuanto a la política exterior, Gordón aseguró su programa estará “sustentado en los intereses nacionales”. “Uno de los problemas que hemos tenido es que los gobiernos panameños han sido sumisos a determinados intereses”, acotó.

Sostuvo que defiende la autodeterminación de los pueblos, y que mantendrá una relación de respeto y armonía con EE.UU. y China. “En la medida que se respete nuestra autodeterminación no debe haber ningún tipo de problema”, dijo.

