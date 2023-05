Parlatino adopta definición del antisemitismo de IRHA

El Centro Simon Wiesenthal para América Latina solicitó adoptar la definición que, aunque no es vinculante, busca contrarrestar las manifestaciones de odio contra los judíos

El director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, Ariel Gelblung Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

El Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino) adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), mediante una declaración el pasado jueves 18 de mayo y la medida es vista como un logro para el director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, Ariel Gelblung.

“Es muy difícil enfrentar un fenómeno si no se define, si no se dice [por ejemplo] cuáles son sus características. Más de una vez, cuando enfrentamos situaciones antisemitas, se levantaban denuncias, las reacciones eran diversas, no se podía decir nada”, detalló Gelblung durante una entrevista.

De acuerdo con el portal del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, el pasado jueves se elaboró una declaración de dos artículos en nombre del organismo. “El primero adopta la definición. En el segundo se insta a los parlamentos miembros a adoptar la indicada definición como forma activa de combate al discurso de odio y como un homenaje a la memoria de las víctimas del Holocausto, así como a actuar concretamente en contra del antisemitismo en nuestros días y sobre toda otra forma de discriminación”, explica el sitio web.

La resolución tiene dos grandes virtudes, agregó Gelblung, la primera es que el Parlatino la adopta, esto ayuda a entender cuando se está frente a un hecho antisemita y la segunda parte es que la resolución impulsa a todos los estados miembros de organismos que aún no la han adoptado, lo hagan.

Para Gelblung, en todas partes del mundo ocurren hechos antisemitas, sin embargo, en Europa, Estados Unidos, Canadá y algunos países de América Latina estas manifestaciones son más frecuentes.

“Nadie imaginó que tras 80 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, Europa vuelva a vivir una crisis de antisemitismo. En Francia, los hechos antisemitas son prácticamente todos los días”, detalló.

Las redes sociales, agregó, han incrementado los discursos de odio hacia los judíos. El Centro Simon Wiesenthal para América Latina estudia las plataformas digitales, como parte de sus labores para contrarrestar la discriminación.

A juicio de Gelblung, las redes sociales se han transformado en el único camino para adoctrinar a las personas y juntar a terroristas para sus causas. Ya no es necesario buscar a una persona para adoctrinarla en un campo, ya todo está en las redes. La pandemia ha aumentado más las teorías conspirativas. La falta de filtros es un problema.

Gelblung ponderó que Panamá “es un gran ejemplo de convivencia, eso hay que sostenerlo, con educación, y con legislación. No se trata de crear leyes para resolver determinada situación, sino que sirvan como escudo para proteger la diversidad del país.

El Parlatino adoptó la definición del antisemitismo a solicitud del Centro Simon Wiesenthal, y Gelblung fue el responsable de exponer ante el organismo regional, con sede en Panamá, los motivos y explicar la evolución internacional de la adopción por países, organismos internacionales e instituciones de la sociedad civil.