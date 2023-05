En audiencia del caso ‘New Business’ comienza la etapa de práctica de pruebas testimoniales

A las 9:00 a.m. de este miércoles 24 de mayo comenzó el segundo día de la audiencia del caso “New Business” con la lectura del primer auto mixto de llamamiento a juicio, el cual consta de 162 páginas.

Este martes 23 de mayo, durante el primer día de la audiencia, se leyeron 140 páginas hasta las 5:30 p.m., hora en que la jueza Baloisa Marquínez decreto el receso hasta este miércoles.

Esta previsto que este miércoles se inicie la fase probatoria, en la cual se han admitido 48 testimonios.

Entre los supuestos implicados en este caso de blanqueo de capitales está el expresidente de la República Ricardo Martinelli, cuya defensa presentó varios recursos este martes para que se suspendiera la audiencia.

Martinelli no esta presente en la sala debido a una incapacidad médica tras una operación debido a una dolencia en su espalda. Tampoco esta presente por un certificado médico Jack Betch Hazán

Otros de los supuestos implicados son Daniel Ochy, Gonzalo Gómez, Nicolás Corcione Pérez Balladares, José Carlos Corcione, Iván Clarke Arias, Aaron Ramón Mizrachi, Iván Arturo Arrocha Chevalier, Valentín Martínez Vásquez, Janeth Ibeth Vásquez Sanjur, Vernon Emmanuel Salazar, León David Cohen, Salomón Jack Betch y Marcos Abraham Ángel.

Marquínez le preguntó este martes a este grupo de presuntos implicados si se consideraban responsables de los cargos formulados en su contra. Uno por uno respondió que eran inocentes.

A las 9:52 a.m. los funcionarios del juzgado comenzaron a leer el segundo auto de llamamiento a juicio.

A las 12:05 p.m. la jueza decretó un receso por la hora de almuerzo. La audiencia se reanudaría a las 2:00 p.m.

En la mañana la lectura del auto se basó en como se lograron los fondos para supuestamente adquirir Epasa.

De acuerdo con el auto, Martinelli solicitó fondos a los contratistas estatales a cambio de obtener contratos con el Estado panameño.

Tras el decreto del receso el abogado de Martinelli Carlos Carrillo solicitó que se le entregará dos acuerdos de colaboración efectiva de Gabriel Betsch y Ricardo Chanis, que no estaban incluidos en el expediente.

Carrillo planteó que se diera un receso de la audiencia hasta mañana jueves para tener la oportunidad de leer los documentos.

No obstante, la jueza no aceptó la petición de la Carrillo sobre el receso, pero si accedió a entregarle los acuerdos de colaboración, que no estaban en el expediente.

La audiencia se reanudará a las 2:00 p.m. con la lectura de las pruebas extraordinarias.

A las 2:10 p.m. se reanudó la audiencia con la lectura de los testigos que participarán.

Posteriormente la jueza preguntó al fiscal Emeldo Márquez si la Fiscalía tenía pruebas extraordinarias que presentar, pero él respondió que no.

Mientras que Carrillo entregó dos declaraciones extrajudiciales. Una era una declaración notarial jurada. También presentó una declaración de la diputada Yanibel Ábrego.

Otro que presentó solicitud de pruebas extraordinarias es la defensa de Daniel Ochy.

En desarrollo…