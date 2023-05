Testigos de la fiscalía revelan favores a Martinelli

Tres testigos de la fiscalía, que efectuaron acuerdos de colaboración, revelaron que recibieron dinero de Transcaribe Trading para después depositarlo en la cuenta de New Business, como un favor al exmandatario Ricardo Martinelli

El empresario Gabriel Btesh fue el primer testigo que se presentó en la audiencia del caso New Business. Tomada del Órgano Judicial

Gabriel Btesh, conocido empresario del sector inmobiliario de Panamá, testificó ayer en la audiencia del caso New Business como parte de los testimonios aportados por la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Así como él, lo hizo Danny Cohen, su hermano Mike Btesh, ambos socios en la empresa Fursys que fundaron en partes iguales hace 28 años, y el abogado Ricardo Chanis, quien se encargó de los trámites para la compra del conglomerado de diarios de la Editora Panamá América (Epasa).

La fiscalía tiene la teoría de que para la compra del medio de comunicación se usó dinero producto de coimas de proyectos de infraestructura licitados durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, quien forma parte del grupo de 18 imputados por el delito de blanqueo de capitales.

Btesh, primero imputado y luego testigo de la fiscalía gracias a un acuerdo de colaboración, misma situación de su hermano Mike Btesh y su socio Danny Cohen y Chanis, son figuras clave en las que la fiscalía descansa para demostrar que hubo dolo, peculado y blanqueo de capitales, en la compra de Epasa, de la que Martinelli ostenta el 60%.

Sentado frente a la jueza Baloisa Marquínez, a cargo del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, Btesh narró que el 10 de diciembre de 2010 recibió una llamada telefónica de Martinelli para solicitarle que le recibiera $3 millones con el compromiso de que después los enviara a la cuenta New Business que se empleó para comprar los diarios.

Si de algo parece arrepentido el prominente empresario es de haber involucrado a sus familiares y los socios de estos en un asunto judicial del que, según él, nada tienen que ver.

Btesh narró que le dijo a Martinelli que no podía recibir todo el monto él solo, por lo que le solicitó a su hermano Mike ayuda con el resto.

De esta forma el dinero proveniente del señor David Ochy –dueño de la empresa Transcaribe Trading y aforado en el proceso–, quien transfirió aproximadamente $2 millones, se repartieron entre las cuentas de las empresas Gold Park Investment, Pavilion Financial Company y Pueblos 1D, de las cuales Gabriel Btesh es el beneficiario final.

El resto del dinero, aproximadamente $980 mil, fue depositado en las cuentas de Danny Cohen y su hermano Mike con tres cheques: dos de $300 mil y uno de $350 mil, provenientes de Transcaribe Trading, para luego depositarlo en la cuenta New Business.

Gabriel Btesh continuó diciendo que para poder justificar el monto en el banco elaboró un contrato de inversión ficticio con Martinelli, el 15 de diciembre de 2010. Este contrato ahora forma parte de las evidencias de la fiscalía para probar el delito de blanqueo de capitales.

Ese mismo día, Btesh recibió una nota suscrita por Martinelli a través de la cual giraba instrucciones para que los pagos concernientes a los contratos de inversión conjunta, se realizaran a la cuenta de New Business.

No obstante, la fiscalía tendrá que esforzarse en demostrar a la jueza que el dinero que se originó de Transcaribe Trading, y que luego fue transferido a la cuenta New Business para comprar los periódicos, fue producto de coimas o excedente de precio en la licitación del proyecto de diseño y ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera que fue adjudicado a la empresa de los hermanos Daniel y David Ochy.

Durante la audiencia de ayer, la defensa de David Ochy solicitó a la jueza Marquínez la admisión del informe de la Contraloría General de la Nación que determinó que en dicho proyecto no fue posible determinar la existencia de un sobrecosto en el proyecto o que hubo lesiones al erario público. De lo que se trató fue un tema de incumplimiento contractual en cuanto a las especificaciones para la ejecución de obras, que a su vez produjo que la aseguradora se encargara de la culminación del proyecto.

Al no haber una lesión patrimonial, la defensa de Martinelli interpreta la ausencia del delito precedente al blanqueo de capitales, del cual se acusa a su cliente.

De igual forma, la defensa de Ochy solicitó a la jueza admitir la resolución del Tribunal de Cuentas que cerró la investigación contra Transcaribe Trading. La jueza accedió a la petición y dijo que valoraría la información en su veredicto.

Además de la colaboración de los citados, la fiscalía cuenta con dos testigos protegidos que supuestamente contaron los hechos de cómo se efectuaron los pagos.

Btesh detalló a Ochy a qué cuentas debía enviar el dinero. Estas eran Gold Park Investment; Pavilion Financial Company Inc., y Pueblos 1D S.A., en las que él es beneficiario final. El resto del dinero debía ser enviado a las cuentas de Fursys Latin Corp; MDM Latin Corp y Silver Bell Financial, en las que su hermano Mike Btesh y Danny Cohen son socios.

De esta forma Cohen y sus socios, algunos minoritarios y otros solo firmantes en las cuentas bancarias, quedaron involucrados en la investigación.

La versión de Cohen

Luego de escuchar a Gabriel Btesh, el fiscal llamó a Danny Cohen, quien corroboró la versión del primero en cuanto a la recepción de los fondos y de que el resto de los socios ignoraba la transacción producto del favor que hicieron a Gaby.

Cohen también reveló que él y su socio Mike decidieron comprar acciones de la Editora Panamá América por cuenta propia. Explicó que uno de los accionistas, Henry Mizrachi, que compartía en partes iguales con Moisés Levy el 40% de las acciones, lo visitó en su oficina para invitarlo a participar de la inversión. Le dijo que tenía la opción de comprar el 20% de las acciones a las que había desistido Levy, y Cohen consideró interesante la inversión. Así fue como adquirió dos certificados de acciones, una por 23 mil acciones y la otra por más de 13 mil acciones.

Cohen añadió que Martinelli nunca lo llamó para solicitarle favor, conversó o participó de la negociación de la compra, así como tampoco puede asegurar que Martinelli lo haya hecho.

Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, cuestionó a Cohen sobre la figura del defensor que le ofreció sus servicios al momento de concretar la colaboración: William Moore. El jurista es hermano de la fiscal Zuleyka Moore, quien también trabajó en el edificio Avesa, donde acudió Cohen para cristalizar su colaboración. Enseguida, Carrillo logró que Cohen confirmara que el dinero para la compra de los periódicos provino de Transcaribe, y no del bolsillo del exmandatario.

El abogado de Henry

El tercer testigo fue el abogado Ricardo Chanis, contratado por Mizrachi para elaborar los documentos para la compra del medio de comunicación que confeccionó el 22 de diciembre de 2010.

Chanis mencionó que desde que ocupó la presidencia de la sociedad anónima Panamá América Holding Company (TPAHC) que adquirió Epasa en 2010, hasta octubre de 2019, ignoraba que hubiera más accionistas además del exmandatario (60%) y de Henry Mizrachi (40%). Eso fue lo que ocasionó su renuncia.

En el desarrollo de su declaración, Chanis explicó que el diario se compró por $31 millones, de los cuales se hizo un abono de $5 millones. La fecha de cierre fue el 21 de diciembre de 2010, pero en la compra se establecía la deuda que mantenía la empresa con el Banco General. El vendedor, Francisco 'Pancho' Arias, indicó a los nuevos compradores que el banco no quería mantener la deuda con los nuevos accionistas y que había que cancelarla para poder liberar las acciones que estaban bajo custodia del banco como garantía.

La deuda ascendía a $12,5 millones, que según Chanis asumió Martinelli a manera de préstamo puente en lo que se encontraba otro banco que reemplazara el crédito. Es la razón, añadió, por la que una vez que el Global Bank accedió a la operación, se giraron cheques a nombre de las empresas de Martinelli por un monto de $10 millones y el resto, $2,5 millones se le pagó con acciones preferidas de la empresa, lo cual quedó constatado en los informes de auditoría.

Por su parte, Mike Btesh, el cuarto testigo de la fiscalía corroboró la versión de su socio Danny Cohen acerca del favor que hicieron a su hermano Gabriel en cuanto a recibir el dinero para depositar después a la cuenta de New Business.

También indicó que pidió plata prestada a su papá, Jack, quien le prestó $1,8 millón para entregarlo a su hermano Gaby, quien había “sido presionado por Martinelli para que hiciera una inversión”.