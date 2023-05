Patricia Rogers: La desigualdad en educación es grave, necesitamos propuestas de políticas públicas

Patricia Rogers, socióloga e investigadora Abel Herrera | La Estrella de Panamá

La desigualdad presenta varias caras en Panamá. Cuando se trata de educación e investigación, uno de sus rostros es el de las mujeres indígenas. Este es uno de los temas que se incluyen en la investigación “Pioneras de la ciencia en Panamá”, un trabajo que recoge la vida y obra de 24 panameñas que fueron precursoras en distintas áreas del desarrollo científico nacional.

La socióloga e investigadora Patricia Rogers conversó este jueves en “Portada” de La Estrella de Panamá sobre esta obra que se presentó como libro en 2022 y se han hecho varias actividades de difusión y visibilización de referentes femeninas panameñas.

Rogers explicó que antes de iniciar la investigación hubo un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la ciencia y arrojó que en el sistema educativo había paridad a nivel de licenciatura, pero en posgrado persistía la brecha. Al analizar las comunidades indígenas la situación es más crítica.

Esa paridad en el sistema educativo no ocurre en las comunidades indígenas. “Cuando hicimos el proyecto 'Pioneras' queríamos ver si encontrábamos un referente de alguna comunidad indígenas y no lo pudimos encontrar. Nuestra hipótesis es que no se han dado las condiciones para tener una primera científica indígena”, señaló Rogers. Igual aclaró que no descartan que en una ampliación de la investigación se puedan encontrar algunas mujeres indígenas que hayan superado esa barrera.

De acuerdo con datos oficiales, las comarcas indígenas reflejan los peores índices en materia de pobreza y desigualdad de Panamá, situación que estaría vinculada con problemas estructurales de discriminación en materia educativa.

“Algo que fue un hallazgo interesante es que en el pasado las condiciones económicas no eran la principal barrera (para las mujeres), era el género. Existía la posibilidad de que si venías de una escuela pública, podías integrarte en una vida académica y científica. No eran las mujeres más adineradas las que entraban a estudiar una carrera científica. En el presente todo parece indicar que es más importante la condición socioeconómica que tu condición de género”, indicó Rogers. Hoy las desigualdades en educación son graves y para las elecciones de 2024 se requieren propuestas que ayuden a solucionar este problema, recalcó.

La socióloga remarcó que para incrementar el desarrollo científico en Panamá urge establecer políticas públicas, pero sobre todo mostrar la voluntad política para aplicarlas.

“Tenemos ese mal de que se desarrollan políticas públicas, planes, leyes, pero luego al momento de ejecutarlo no hay nadie para hacerlo”, dijo.

Para la consecución de la obra, Rogers trabajó en conjunto con la historiadora Yolanda Marco, la periodista Vannie Arrocha, y Eugenia Rodríguez Blanco, esta última coordinadora del proyecto bajo el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps).