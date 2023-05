En el sexto día de la audiencia del caso “New Business”, prevista para comenzar a las 9:00 a.m., se presentarán a declarar dos peritos y un testigo.

Durante el quinto día del juicio terminó la declaración del perito de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, Eliseo Ábrego.

CASO NEW BUSINESS // El Fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez da declaraciones en el sexto día de juicio. pic.twitter.com/YQArh953bn — La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) May 30, 2023

Ábrego, quien comenzó su declaración el pasado viernes 26 de mayo, explicó como realizó su informe financiero sobre la cuenta New Business.

La jueza Baloisa Marquínez decretó un receso este lunes 29 de mayo, a las 5:48 p.m. Además del fiscal superior Emeldo Márquez esta previsto que repregunten a los peritos y testigo los abogados defensores de los 15 supuestos imputados en esta investigación.

Márquez reveló a los medios de comunicación que si este martes 30 de mayo se termina con la presentación de las pruebas podrían comenzar los alegatos de la Fiscalía.

Al consultarle sobre el paradero de los testigos protegidos Márquez indicó que el Ministerio Público efectuó las diligencias correspondientes y se las comunicó al tribunal.

El primer perito en declarar fue Aníbal Guerrero, su testimonio fue solicitado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

Guerrero, quien es contador y abogado, fue interrogado primero por el abogado defensor Sidney Sittón.

El perito Guerrero también fue interrogado por el fiscal Márquez sobre los informes que presentó a solicitud de la defensa de Martinelli.

A una pregunta de Márquez el perito Guerrero insistió que su informe no fue realizado en base al trabajo del perito Eliseo Ábrego.

Guerrero indicó que él realizó una certificación en la que plasma que los fondos de Martinelli tienen orígenes lícitos.

Según el testimonio de Guerrero él realizó el peritaje a las tres cuentas a las que Martinelli giro fondos. Una por $300 mil dólares, otra por $11 millones y de $5 millones.

Tras concluir Guerrero declara el testigo David Mendoza, quien fue citado por el abogado defensor de Martinelli, Luis Eduardo Camacho González.

Mendoza, quien es abogado de profesión, fue uno de los fiscales en la etapa de instrucción de la investigación del caso “New Business”.

Mendoza fue fiscal por dos décadas. Además se ha desempeñado como oficial mayor, personero, fiscal superior, especial, regional y fiscal primero contra la Delincuencia Organizada. Renunció en septiembre de 2022.

El interrogatorio a Mendoza lo comenzó el abogado defensor de Martinelli, Carlos Carrillo.

Mendoza declaró que el lideró la investigación del caso hasta septiembre de 2019.

Al hablar de Martinelli dijo que tenía que hacer referencia a sus circunstancias especiales, por ello no lo tuve como investigado.

Carrillo en su interrogatorio a Mendoza planteó nuevamente el principio de especialidad que debería tener Martinelli.

“Hemos hecho referencia a la existencia de instrumentos nacionales e internacionales. Nuestra ley establece procedimientos de como levantar esa especialidad”, indicó Mendoza.

Mendoza también dijo que hizo la petición para poder investigar a Martinelli. “Sin eso a mi criterio no podía investigar”.

Mendoza aseguró que recibió presiones de sus superiores para impulsar el caso “New Businees”. Mendoza indicó que él decidió lidiar con esas presiones, “confíe que esas presiones podrían cambiar, podía mejorar. Al final tomé la decisión de renunciar, de irme al servicio privado”.

“En la administración de justicia no existen las condiciones para abordar estos temas en particular... No obstante, estamos en términos para abordar estos temas”, dijo Mendoza.

En tanto, Márquez le preguntó a Mendoza si se giraron indagatorias.

También le preguntó si impuso medidas cautelares a los investigados del caso entre los años 2017 y 2019. Mendoza dijo que si las aplicó.

Mendoza le dijo a Márquez que si encontró elementos vinculantes para continuar con la investigación.

El exfiscal reconoció que existían elementos para disponer tomar indagatorias dentro del expediente a Gabriel Btesh.

Además reveló que sí ordenó la detención provisional con fines de extradición a Gabriel Btesh.

De igual manera, Mendoza reconoció que firmó la resolución de detención con fines de extradición de Aaron Mizrachi.

El exfiscal Mendoza reconoció que hizo una petición para investigar a Martinelli.

Tras concluir Mendonza comenzó el testimonio el perito Luis De Gracia, quien es contador.

El testimonio de De Gracia fue solicitado por el abogado defensor de Nicolás Corcione, Rodolfo Palma.

De Gracia realizó una auditoría del desarrollo del contrato para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional.

Dijo que el contrato tenía fecha de 16 de junio de 2010.

Para la tarde de este martes se tiene previsto que termine el proceso de práctica de pruebas. A las 12:38 p.m. se decretó un receso por almuerzo hasta las 2:30 p.m.

La defensa de Martinelli quizo dejar constancia de que se le ha cortado el derecho al contrainterrogario a los testigos protegidos, lo que limita la defensa, dijo el abogado Sitton.

En desarrollo...