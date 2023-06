Compromiso con la libertad Shutterstock

La República no puede ser en toda división, en algunas cosas tenemos que identificarnos todos como panameños. Debemos tener ciertas unidades nacionales por encima de cualquier otro tipo de interpretación o de prejuicio. Yo creo que Panamá está llegando a un momento interesantísimo para que por lo menos existan debates de ideas, ya que el debate de ideas es una cualidad del hombre, la inteligencia. Hay una serie de problemas vigentes que reclaman soluciones de tipo nacional, y vamos entonces a enfocar esas soluciones de acuerdo con lo que ya hemos dicho.

El país necesita, a mi juicio en el orden de la nacionalidad, planteamientos que tengan relación con el aspecto de la soberanía, con el aspecto cultural y el aspecto económico. Y en torno a estos tres aspectos fundamentales de la nacionalidad panameña podemos exponer lo siguiente: En relación al Canal, el hombre panameño necesita buscar fórmulas unitarias. Sobre tales fórmulas probables voy a exponerles las que existen y voy a dar mi opinión sobre cuál debería ser, a mi juicio, la preponderante.

Evidentemente, a mi juicio, no podía existir una tesis más positiva para nosotros en plan de unidad que la tesis de la nacionalización, porque claro, hay dos maneras de llegar a la nacionalización. Una de ellas sería por la violencia, que nosotros no estaríamos en condiciones de hacerla. Pero hay otros modos de lucha por la nacionalización y encontramos entre esos modos la lucha permanente del pueblo panameño a que cesen los pactos a perpetuidad. Nosotros no debemos aceptar la existencia de pactos a perpetuidad de nuestro país con ningún otro país. De tal modo que, en el planteamiento necesario y profundo del cese de los conceptos a perpetuidad, nosotros podemos encontrar en esa forma un medio para luchar por la nacionalización del Canal de Panamá; porque desde el instante en que se crea conciencia nacional o internacional en beneficio del cese de ese tipo de pactos que son odiados en todas partes, podríamos alcanzar plazos fijos, y los plazos fijos son la ruta hacia la nacionalización del Canal de Panamá.

Lo esencial es que en este aspecto fundamental logremos nosotros la unidad. Este es un país, y yo siempre he repetido, que carece de ideales precisos; y los países que carecen de ideales tienen la mala fortuna de andar a tientas. Es como el alpinista que anda buscando el pico de la montaña y que mientras no lo vislumbra el andar de ese alpinista es un andar a tientas y a ciegas, impreciso. Pero el momento en que observa el pico de la montaña que es el objetivo de sus afanes, a partir de ese instante hay optimismo en ese hombre, tiene un objetivo a donde llegar. Yo creo que nosotros a través de la lucha constante contra los pactos a perpetuidad tendríamos un objetivo en nuestra lucha, tendríamos nosotros optimismo en nuestro andar, y seriamos una hermosa unidad nacional frente a un tema que a todos nos interesa por igual, porque a todos nos afecta como panameños.

Nosotros, a su vez, deberíamos adquirir en el campo cultural algunas soluciones. La solución de la historia, por ejemplo. Debemos enseñar historia en este país, donde no se enseña historia. Hay por ahí una cita que nos ha dado Gasteazoro sobre el programa de estudio de 1915 en donde se prohíbe que se le enseñe al estudiante panameño lo relativo a sus efemérides de tipo militar, a sus grandes realizaciones en la historia de tipo militar, a sus grandes luchas. Que más bien ese tema hay que ignorarlo, con lo cual nosotros hemos ignorado en nuestro pasado gran cantidad de hechos personales y colectivos que son los que dan sustancia a la nacionalidad panameña. Por ejemplo, en nuestro país no se da como en otros países, con una más referida y acerada concepción de la nacionalidad, la cantidad de cursos de historia como se da en esos países.

A su vez debemos encarar el problema de las minorías raciales en el país. Encararlo con criterio nacional. Este es un problema que no se ha tocado por demagogia y que a su vez ha servido para grandes abusos. Nosotros estamos en el deber de hacer algo por incorporar a la nacionalidad panameña al elemento antillano. Hacer algo de modo racionalizado. Nosotros no podemos proclamar jamás que el elemento antillano que convive sea lanzado del país. Es una completa aberración desde todo punto de vista, pero asimismo debemos luchar porque ellos no se sientan como minoría en este país. Hay dos maneras de luchar para obtener esa incorporación. No podemos negarlos. La negación dialéctica es la asimilación y hay que asimilarlos a través de la cultura. Este es un trabajo continuado de la educación panameña, pero completamente serio; no electorero y rapaz como se ha acostumbrado en este país, sino totalmente científico. Podríamos conseguir que ese elemento humano, tan interesante y positivo para la nacionalidad, en un momento dado se incorpore plenamente. A su vez hay que trabajar con ese elemento antillano a través de sus logias que tienen una gran hegemonía espiritual sobre ellos y que el Estado panameño jamás se ha acercado a ellas para lograr una cooperación porque ese elemento se incorpore plenamente a la nacionalidad panameña. Son realidades nuestras que tenemos que enfocar y no ignorar, porque no podemos seguir en este tipo de problemas con una política de avestruz.

A su vez hay que hacer algo porque el elemento que trabaja en la Zona del Canal, elemento antillano que trabaja en la Zona del Canal, pertenezca a los organismos laborales panameños, porque al pertenecer exclusivamente a otros organismos laborales nosotros perdemos una fuerza positiva en la realización de grandes obras de tipo social en Panamá. Y a su vez, incorporados ellos en los organismos laborales panameños, podríamos nosotros tener en el elemento antillano un colaborador interno en la Zona del Canal en beneficio de nuestras causas. Actualmente ese elemento se podría convertir en una punta de lanza en contra de nuestros intereses. Sobre todo, este elemento que es el más afectado con el tratado Remón-Eisenhower.

Porque este elemento –el concepto lo utilizo en sentido genérico, no en sentido despectivo– se beneficiaba con los comisariatos y al cerrarles los comisariatos ven una agresión por parte del Estado panameño. Así me han dicho ellos y yo creo que es así.

En el aspecto económico, debemos también apuntar algunas ideas. Después de la última guerra mundial, un fenómeno fue que el hombre panameño volviera la cara a su tierra. El mismo fenómeno de cuando se fue por la ruta del Cabo de Hornos durante la colonia, se perdió la importancia del país tránsito para que entonces el hombre panameño buscara afanoso en su propia tierra la fuente de su propia superación económica. Y vemos así nosotros cómo después de la guerra el hombre panameño dejó a un lado la política económica negativa de tener exclusivamente arreglada su sala y olvidarse de la cocina. La actitud del hombre panameño frente a estos problemas económicos era idéntica a la actitud del hombre que no come en casa, nunca tiene la cocina arreglada y entonces tiene una economía de portaviandas, de recibirlo todo de afuera. Pero a partir de la trasguera, el hombre panameño va al campo a laborar y de un país tan dependiente en ciertos productos de producción nacional se han convertido en un país completamente productor con excedentes en muchos renglones. Y es un fenómeno interesante que ya está llegando a una crisis, porque no hay una mentalidad con un criterio nacional en las clases gobernantes para resolver este problema. Y el problema estriba en que ya la producción nacional tiene condiciones para resolver el problema de los excedentes. El problema del café, por ejemplo. Hay una inmensa producción de café en este país, entonces el gobierno se ve precisado, en vez de evitar el contrabando que existe del café en Panamá, a exportar el café. Mete ese grano al mercado internacional en circunstancias que el precio internacional está más bajo que el precio nacional y estando más bajo el precio internacional que el nacional decae el precio nacional y el productor se convierte en un ser absolutamente desilusionado.

Estos problemas hay que encararlos, pero hay que encararlos con un criterio nacional y de responsabilidad; hay que encararlos con un criterio de que la República, no solamente el Estado panameño, no solo es responsable con los hombres que tienen establecimientos comerciales o industrias, sino también con los productores.

Tal vez la solución adecuada de estos problemas la encontramos con la creación en el país de un instituto de altos estudios de los problemas nacionales, como lo tienen países más superados que el nuestro –España y Francia lo tienen– en donde ese instituto de altos estudios de los problemas nacionales se constituye en un organismo estudioso, frente a todos los problemas de la economía panameña.

A su vez, en el aspecto económico nosotros deberíamos hacer algo porque se organice nuestra política minera, nuestra política petrolera; no solo que se organice, sino que se discuta para ver qué es que lo que más conviene de acuerdo con los intereses nacionales.

Nosotros aquí en Panamá tenemos una cosa muy extraordinaria: nadie jamás ha discutido cuáles son los productos que nosotros deberíamos mantener en reserva por razones vitales de seguridad soberana; y, sin más allá ni más acá, ofrecemos todo tipo de concesión.

Interesarnos por estos problemas, estudiarlos, analizarlos, tener conciencia de ellos, esa es la misión del hombre panameño en la era presente. No concibo yo otra misión y estimo que únicamente podríamos nosotros los panameños, todos, encarar estos problemas trascendentales de la vida panameña, del hombre panameño y su destino si llegamos a comprender cabalmente que el gran compromiso del hombre panameño desde que nació es un compromiso con la libertad.

Extracto del discurso pronunciado en la Escuela de Verano de la Universidad de Panamá en 1960.

