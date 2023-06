LNB rechaza informaciones malintencionadas

Este miércoles, 7 de junio, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) rechazó las informaciones malintencionadas sobre el pago de los premios. Su directora general, Gloriela del Río, manifestó que “la LNB, siempre ha realizado sus pagos al 100% del valor del premio presentado ante cualquier cajero pagador de la entidad a nivel nacional, cumpliendo con todas las normativas de la Unidad de Análisis Financiero”.

La entidad con más de 100 años de operación, cumple con las normativas existentes conforme a lo dispuesto en la Ley No. 23 de 2015 y el Decreto Ejecutivo No. 361 de agosto de 2015, por lo que está sujeta a la supervisión y regulación de la Superintendencia de Sujetos No financieros (SSNF), que les obliga a cumplir las debidas diligencias en cuanto al pago de premios en efectivo de hasta $2,000 y en cheque de más de $2,000 acorde con la Resolución No. JD-013-015 de 2015.

Lo anterior se suma al cumplimiento de los requisitos de diligencias básica y ampliada, ya que elaboran los recibos a los pagos de premios superiores a los $500.

Y agregó: “Durante la pandemia, cuando muchas empresas no pudieron hacer frente a sus compromisos por las situaciones de todos conocidas, la Lotería Nacional de Beneficencia nunca dejó de pagar sus premios”.

La LNB fue fundada 1919, mediante la Ley No. 25 de ese año, siendo su primer sorteo fechado el 30 de marzo.