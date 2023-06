Emilie García: La Asamblea debe fortalecer la fiscalización, seamos o no partido de gobierno

Emilie García, precandidata a diputada por 8-3 del PRD Dayana Navarro | La Estrella de Panamá

Para Emilie García Miró, precandidata a diputada en el 8-3 por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), es necesaria una “renovación” en el quehacer político del país.

Una renovación que debe experimentar su propio partido. Manifestó que su propuesta política busca abrir espacio a las “nuevas generaciones” cuyos intereses “son distintos” a las actuales dirigencias políticas en el país.

“Es un espacio para motivar a las personas que están en las bases de los partidos, en todo el país. No podemos permitir que personas ajenas a los intereses que tenemos nosotros los jóvenes, sigan dirigiendo el norte de nuestras vidas, dentro del PRD y fuera del PRD”, señaló García este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá.

García, quien actualmente es diputada suplente de Héctor Brands, también cuestionó, al igual que otros sectores dentro del PRD, las reservas de candidaturas para las elecciones generales de 2024. Considera que contradicen el espíritu de la democracia interna de los partidos y es un “error estratégico” de la cúpula del PRD.

Cuando se tienen dirigentes en procesos electorales como los tuvo el PRD el año pasado, para postularse como delegados, con miles de candidatos aspirando a participar de las estructuras internas, preparándose y fortaleciéndose para el ejercicio de primarias y luego haces la reserva, es un error estratégico-político, indicó.

A juicio de Garcia, la Asamblea no ha complido cabalmente su rol de fiscalización.

“Una de las cosas que nosotros debemos fortalecer como Asamblea es la fiscalización, indistintamente que seamos partido de gobierno o no. No solo estamos hablando de fiscalizar obras, sino la fiscalización al momento de tomar decisiones como el contrato minero”, dijo.

Sobre el escándalo por las irregularidades en la distribución de los fondos de la descentralización a las juntas comunales, García considera que a quienes hayan incurrido en un delito debe “caerles” el peso de la ley.

“Definitivamente preocupa, porque es un acto que no debe darse. Pero sobre todo porque es un delito, y si es un delito debe ser investigado (...) si hay delito que se investigue y no importa quien lo cometa debe ser debidamente sancionado, tiene que caerle todo el peso de la Ley. No puede haber discreción en eso (...) este tipo de acciones no deben intervenir en la voluntad popular. La voluntad popular pasa por el ejercicio interno de un partido político porque esa es la base de las elecciones generales, sostuvo.