Ciudadanos sin patria ni papeles vagan por América en busca de un sueño

Kelvin, quien sufre autismo leve, pasa largas horas en el espacio amigable para la niñez instalado por Unicef y sus socios en la estación de recepción migratoria de San Vicente, Darién.

“Voy con Kelvin hacia donde Dios nos ponga”, dice Miriam, de nacionalidad venezolana. No tiene claro dónde podría vivir en EE.UU. No conoce a nadie por allá, pero tiene la certeza de que en ese país a su hijo Kelvin, que no habla y tiene autismo leve, le podrá dar una mejor vida que la que tenía cuando ella vendía caramelos en las calles de Colombia, donde nació el niño.

Estando en Colombia y con el 'certificado de nacimiento vivo' (CNV) de Kelvin en mano, pero sin su cédula original (solo fotocopia), Miriam, venezolana de nacimiento, no pudo inscribir a su hijo en el Registro Civil, porque cuando se hallaba en esa oficina le dijeron que el trámite debía realizarse solo por internet.

Nunca se atrevió a acercarse al consulado de su país, y aunque evaluó la posibilidad de sacar su cédula en Venezuela a través de amigos, allá “nos pedían mucho dinero, así que no fue posible”.

Mientras tanto, Miriam debía enfrentar a sus arrendadores que la desalojaron de donde vivía, porque su hermana tenía problemas de salud mental.

Steisy y sus padres en la estación de recepción migratoria de San Vicente, Darién.

Ciertamente su situación no era la ideal para llevar adelante los trámites y su precaria situación económica y familiar la obligó a moverse a otras ciudades sin posibilidad de hacer mucho más. Al poco tiempo optó por usar lo poco que tenía para viajar a Norteamérica.

Algunas organizaciones de ayuda a migrantes le ofrecieron asesoría legal para registrar al niño, pero eso significaba quedarse más tiempo “y el grupo con el que viajábamos a Norteamérica no podía esperarnos”, recuerda Miriam.

Nunca se le ocurrió que no tener el registro de su hijo le traería tantos problemas, “si no, hubiera buscado la forma de quedarme en Colombia tramitando sus papeles”, asegura.

En vista de ello, decide tomar el único camino posible para ella: la migración por la selva de Darién.

Se han registrado 11 casos con riesgo de apatridia.

Y como las más de 600.000 personas, que desde 2019 se han aventurado a cruzar el tapón de Darién, cayó víctima del engaño de quienes aseguran que solo se trata de un tour de dos días.

La cruda realidad es otra, porque lo que hacen es meter a inocentes que buscan un mejor futuro para ellos y sus hijos, en una de las rutas más peligrosas del planeta que puede llevar hasta diez días para quienes tienen posibilidad de terminarla, solo con una mochila y con apenas comida para dos días.

La travesía encierra todo un drama social, en el que entran familias completas, pero solo terminan los que tienen la fortaleza para sobrevivir al duro reto y, como siempre, los más vulnerables son los niños.

Al menos 10 de estos niños, cuyos padres nunca lograron registrarlos en sus países de nacimiento, vagan por América sin patria ni papeles.

Breyerson es uno de los 5 niños en riesgo de apatridia que transitaron la peligrosa selva de Darién junto a sus familias, rumbo a Norteamérica.

Con lo que sí cuentan, es con el llamado 'certificado de nacimiento vivo' (CNV) expedido por el lugar en donde nacieron, pero no han sido registrados como nacionales de ningún país.

En lo que va de este año –según cifras del Gobierno panameño–, 258 niños y adolescentes han llegado a Panamá sin sus familias, porque se han separado en la selva o son adolescentes que viajan solos. Sin embargo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) asegura que la cifra es de 500 y que el año pasado fueron un poco más de 1.000.

El protocolo de atención establece que a estos niños que llegan sin ningún tipo de documento, se les debe someter a pruebas de ADN para determinar si están en manos de sus padres verdaderos y, de ser así, se les permite seguir su trayecto.

La apatridia

En 2022, por primera vez se identificaron en la población migrante, casos de niños que no han sido reconocidos legalmente por algún Estado, por lo que al no contar con documentos que certifiquen su identidad, nombre ni nacionalidad, se viola lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

“Al nacer, los niños tienen derecho a ser inscritos en un registro, a recibir un nombre, identidad y una nacionalidad” (artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño), no obstante, en algunos países se mantienen barreras que impiden que los niños sean reconocidos como ciudadanos de algún Estado del mundo. Una vida sin identidad legal afecta cada uno de los aspectos vitales de su infancia.

Sin identidad, los niños tampoco tienen acceso a la atención de salud, a la educación o a los servicios de protección social.

Este es un fenómeno denominado apatridia. “La apatridia conlleva una serie de violaciones a los derechos humanos, advirtió Margarita Sánchez, oficial de protección infantil en emergencia de Unicef en Darién. No contar con ciudadanía los expone a explotación, trata y tráfico infantil, entre otros riesgos”, explicó.

Sánchez alerta de que si no se les da el derecho a la identidad, se les vulneran muchos otros derechos. “La identidad es la llave para todo lo demás”, afirma.

“También supone limitantes a la participación social, a la inclusión y a ciertos procesos legales, lo que condena a los niños en riesgo de apatridia a la discriminación. Es muy grave que por una cuestión administrativa se vulnere un derecho tan importante”, dijo.

Burocracia sin fin

“Mi hijo se llama Natanael Isaac, tiene 2 años y ocho meses, y nació en Colombia”, dice Antonieta.

El mismo día en que en el hospital le entregaron a su hijo Natanael con su certificado de nacimiento vivo (CNV), Antonieta se dirigió a inscribirlo en la oficina de registro local.

Ella sabía lo importante que era el trámite, pero en la institución no le permitieron registrarlo “porque yo no andaba con mi cédula original. Me la habían robado un tiempo antes y solo tenía una fotocopia”, confiesa.

La enviaron a otras oficinas de registro donde, además del CNV, le exigían una “tutela” y en reemplazo de su cédula original le aceptarían una constancia consular de identidad que confirmara que efectivamente, ella era quien decía ser.

“Pero en el Consulado de Venezuela en Colombia no me tramitaron la constancia porque supuestamente ese día no tenían señal ni conexión de internet...”.

Ante tantos obstáculos, Antonieta decidió no proseguir con los trámites ya que en ese momento no contaba con el tiempo ni los recursos, pero un año más tarde lo volvió a intentar: “busqué todos los papeles y las firmas que me solicitaban, y cuando presenté todo en el registro, me exigieron pagar una multa de 2 millones de pesos (unos $500) ¡por haberme presentado un año después! ¡¿Y de dónde yo iba a sacar esa cantidad de plata?!”.

Antonieta se decidió: “él era mi hijo y yo no me lo iba a dejar quitar”. Y así, sin documentos, partieron al norte, a trabajar para comprar “una casa digna” para su familia.

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2020 se estimó la existencia de 2 millones de personas apátridas en todo el mundo.

Unicef trabaja a nivel mundial para garantizar los derechos de todos los niños, incluyendo acciones para superar el riesgo de apatridia en la población infantil.

Varios artículos de la Convención sobre el Estatuto de Personas Apátridas de 1954 y la Convención de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados –de las que los países en cuestión son parte– disponen claramente que “facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los apátridas”.

“Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de trámites”.

'No hemos podido vacunar a Steisy'

Miguel quería estudiar odontología, y su esposa Estefany, criminalística, pero decidieron migrar para mejorar su situación económica. Su hija Steisy nació en Perú.

Les entregaron su CNV y tenían claro que debían registrarla, pero ellos no tenían sus documentos originales, tramitarlos les salía muy caro y tenían otras prioridades: “si la niña se enfermaba, plata; medicamentos, plata; todo era plata, plata, y no me daba”, lamenta Miguel.

Al joven padre le costaba conseguir empleo. “Me rebuscaba por ahí; una semana trabajaba en construcción, otra semana en otra cosa, pero apenas me alcanzaba para los pañales, la comida y el alquiler”.

Sin un documento de identidad, Miguel y Estefany no podían ni siquiera vacunar a su hija. Finalmente decidieron partir a Estados Unidos: “tener una vida estable, un trabajo digno para poder regresar a Venezuela y comprarnos una casita. Volver a ver a mi mamá”, eso sueña Miguel.

Pero el sueño deberá esperar un poco más, hasta que no reciban los resultados de la prueba de ADN que les solicita la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (Senniaf).

Mientras tanto, para poder comprar pañales, leche y cubrir los gastos que tuvieron en la estación de recepción de San Vicente, tanto la familia de Miguel como las otras cuatro familias con niños en riesgo de apatridia, se dedicaron a recuperar la ropa y zapatos que los migrantes recién salidos de la selva botaban al llegar, lavándola y revendiéndola a otros migrantes por 50 centavos o $1 la pieza.

Por su parte, la Senniaf dijo que a través de su regional en la provincia de Darién, atendió en 2022 cinco casos de niños en condición de apatridia. “Dos de estos casos estuvieron a órdenes del Juzgado de Niñez y Adolescencia de la provincia de Darién, y tres casos estuvieron a órdenes de la Senniaf”.

Los padres eran de nacionalidad venezolana. “Todos venían con sus certificados de nacidos vivos, pues nacieron en otros países diferentes a la nacionalidad de los padres en su tránsito migratorio, y no fueron inscritos. Sus edades iban de 0 a 3 años”, asegura un documento de la Senniaf.

“La Senniaf, en su compromiso con los niños y adolescentes, junto con el Juzgado de Niñez y Adolescencia, y con la finalidad de descartar una posible trata de personas, realizaron las pruebas de ADN y trámites correspondientes para verificar los vínculos consanguíneos”, asegura una nota de prensa emitida por la Senniaf.

Las pruebas de ADN determinaron que, en efecto, se trataba de los padres de los respectivos menores, concluye la Senniaf.

La movilidad humana en lugar de reducirse está aumentando en el mundo, esto demanda la adecuación y flexibilización de las normas de los países de origen, tránsito y destino, para que garanticen todos los derechos basados en los principios del interés superior del niño y la no discriminación.

De acuerdo con las estadísticas que maneja Unicef, el número de niños que ingresaron a Panamá a través del tapón de Darién ha superado los 25.000 hasta abril de 2023. El año anterior –2022– fueron más de 40.000.

Se ha identificado a 6 niños en riesgo de apatridia en 2022 y 4 hasta abril de 2023. Desde que se identificaron estos casos, Unicef ha acompañado al Estado y a las familias, abogando para que los niños tuvieran acceso a sus derechos, y les brindó acompañamiento en el día a día mientras se definía su situación.

El proceso para gestionar casos tan excepcionales requirió del aprendizaje del Estado panameño, de las delegaciones diplomáticas de los países de origen de los niños, y de los especialistas de protección infantil de Unicef en la región.

Hubo momentos de esperanza en los que parecía que los niños obtendrían sus documentos, pero tras cuatro meses de ir y venir, continuaron su ruta, siguen su camino por América sin una nacionalidad, sin papeles. Siguen siendo apátridas, solo son ciudadanos del mundo.