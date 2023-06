IVI Panamá: Te ayuda a conseguir el sueño de ser madre con los más novedosos tratamientos

El centro de fertilidad cuenta con todos los tratamientos de complejidad alta y baja que se ofrecen en el mundo. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Escoger una clínica de reproducción asistida es el primer paso después de haber tomado la decisión de ser madre y no conseguirlo de manera natural. La infertilidad, enfermedades vinculadas a la salud reproductiva y el retraso en la maternidad para cumplir otros sueños han llevado a que cada vez más mujeres y parejas acudan con un especialista en medicina reproductiva.

Por suerte, en Panamá este tipo de pacientes cuentan con IVI, una clínica de reproducción asistida que posee las más altas tasas de éxito en sus diferentes y novedosos tratamientos que ayudan a concebir un bebé.

Las pacientes que acuden a IVI Panamá reciben un acompañamiento desde la primera llamada telefónica. Dependiente de lo que la paciente consulte y bajo su autorización, se le envía información complementaria para el momento de su cita. IVI cuenta con la aplicación del Portal del Paciente facilitando los procesos como llenar previamente la información médica.

IVI busca tener un diagnóstico lo más pronto posible y dar toda la información desde la primera cita. Además, se le informa cuáles son los exámenes requeridos, el tratamiento y los costos, incluyendo los planes de financiamiento.

Cuándo acudir a una clínica de reproducción asistida

Una pareja que tiene más de un año de relaciones sexuales regulares sin embarazo puede empezar a sospechar de la existencia de alguna alteración. En la mujer, partir de los 35 años, se recomienda consultar a un especialista después de transcurridos seis meses de relaciones sexuales sin lograr un embarazo.

En su portal web, IVI Panamá, detalla que la especie humana no tiene un alto poder reproductivo, se habla de un 25% de posibilidad de embarazo en la relación sexual mantenida en el momento de ovulación de una mujer. Aproximadamente, una de cada 6 parejas en edad fértil se ve afectada de esterilidad. Estos porcentajes conciernen a mujeres menores de 35 años, a partir de esa edad el potencial reproductivo disminuye y después de los 40 años, la posibilidad de embarazo por mes es menor de 10%.

”Uno de los principales problemas es que la paciente demora en consultar al médico, da muchas vueltas alrededor de las redes de atención primaria, con su ginecólogo convencional. Muchas pacientes vienen por infertilidad y me dicen 'me hago mi Papanicolau todos los años y estoy bien'; pero una menstruación regular, y un ultrasonido normal, no garantizan la fertilidad. Existen pruebas especializadas que no se llevan a cabo en una valoración ginecológica convencional”, explicó Saúl Barrera, director médico de IVI Panamá.

Para estar más cerca de estas pacientes, IVI implementó la Consulta con el Experto. Si tienen estudios de infertilidad previos, pero no han podido cumplir su sueño de ser madre, esta consulta es ideal para tener una segunda opinión sobre tu diagnóstico. Para este mes de junio IVI Panamá ofrece 50% de descuento en la Consulta con el Experto IVI.

Tratamientos adecuados para su necesidad

Cada caso es diferente y de acuerdo con la especialista en medicina reproductiva de IVI, la doctora Mayka Morgan, “cada día son más frecuentes las consultas por trastornos reproductivos. En IVI Panamá contamos con todos los tratamientos de complejidad alta y baja que se ofrecen en el mundo, con estándares de calidad para brindar a la población panameña”.

Entre los de baja complejidad se encuentra la Inseminación Artificial, un tratamiento que consiste en introducir la muestra de semen de la pareja o donado en el útero de la paciente para que pueda intentar que se logre el embarazo.

Dentro de los tratamientos de alta complejidad, IVI cuenta con la Fecundación In Vitro (FIV), que consiste en una estimulación hormonal para poder obtener óvulos, una vez fecundados en el laboratorio se implantará en el útero para lograr el embarazo. La finalidad de este proceso es obtener embriones de calidad con los que aumentará las posibilidades de conseguir el embarazo.

Otro tratamiento que ofrecen es el FIV Genetic, “unimos el proceso de fecundación in vitro y el análisis genético preimplantacional del embrión, lo que nos permite saber si este es cromosómicamente normal”, añadió la especialista.

También cuentan con la Ovodonación, un tratamiento que da la oportunidad de ser madres a mujeres que tienen dificultad para conseguir embarazos con sus propios óvulos. Este proceso es posible gracias a los óvulos de una donante. IVI tiene cerca del 100% de éxito después del tercer intento con esta técnica especializada.

”Además, IVI desde hace más de siete años, ha desarrollado investigaciones para dar solución al problema de la menopausia precoz y desde hace dos años lo materializamos y nace la unidad de Rejuvenecimiento Ovárico, que brinda alternativas de tratamiento para aquellas pacientes que tienen una menopausia precoz, es decir, aquella mujer que le deja de venir la regla antes de los 40 años”, compartió el director médico, Saúl Barrera.

La primera foto de tu bebé solo en IVI

IVI Panamá es el primer centro de infertilidad en Panamá y Centroamérica en contar con el EmbryoScope. Una tecnología que permite ver a través de un monitor en tiempo real la división celular del embrión para capturar el momento idóneo para realizar una transferencia embrionaria. Esta innovación se puede utilizar en toda paciente que inicie un tratamiento de reproducción asistida, aunque será mejor en aquellas que generen un mayor número de embriones en los que la posibilidad de selección es mayor. Entre los beneficios que EmbryoScope ofrece están: la mejora en la selección embrionaria, óptimas condiciones de cultivo y reduce la manipulación del embrión ya que ofrece la posibilidad de describir las características morfológicas sin necesidad de sacar los embriones y reporta más información sobre el embrión a los futuros padres aportando un registro cinematográfico sobre los inicios clínicos del futuro bebé.

Financia tu tratamiento

Con el objetivo de ofrecer un apoyo financiero a las mujeres o parejas que desen ser padres, IVI Panamá tiene una alianza con una entidad bancaria para facilitar el financiamiento de los tratamientos de reproducción asistida, entre 18 y 24 meses, con una tasa de 0% de interés.

