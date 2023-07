Carrizo respaldaría reforma constitucional solo en los tres órganos del Estado

José Gabriel Carrizo, candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El vicepresidente de la República y candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo dijo estar de acuerdo con una reforma constitucional que toque única y principalmente los problemas que afrontan los tres órganos del Estado.

Carrizo durante una reunión realizada con miembros del Consejo Editorial del Grupo Gese (El Siglo- La Estrella de Panamá), hizo referencia a algunos temas, que enfrentaría de convertirse en el próximo presidente de la República en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Reforma constitucional

Con relación a una futura y esperada reforma a la Constitución, según Carrizo, la actual administración de gobierno ha fortalecido el sistema de justicia y aseguró que su compromiso es seguir ese fortalecimiento con la designación de magistrados, de la misma manera como se hizo con el actual gobierno, utilizando el método empleado para escoger a varios magistrados, que vienen de carrera y que se método se mantenga en las futuras administraciones de Gobierno .

Entonces dijo, que al hablarse de unas reformas constitucionales estaría de acuerdo, pero con unas reformas a lo que hace problemas, “que son los tres órgano del Estado”.

“Yo sí quiero llegar a una independencia de los tres sistemas del Estado y sí quiero exigirle al próximo presidente que cumpla lo mismo que ha cumplido el presidente Cortizo”, precisó.

“Nosotros no queremos tener ministerios públicos paralelos en la Presidencia, ni que me vengan a llamar a mi a mi despacho para pedirme favores judiciales. Es que si no me creen que no tengo nada que ver con el sistema de justicia, la historia lo va a determinar”, aseguró.

Añadió que hay que ser respetuosos de ese sistema, del cual asegura, ahora se están viendo los resultados.

“Yo estoy de acuerdo con unas reformas en la constitución en los tres órganos del Estado. No estoy de acuerdo en una reforma a la Constitución en otros capítulos que no le hacen daño a nadie y que están allí y que deben cumplirse. ¿Qué de malo tiene el título de educación, el título de salud, el título del Canal? No tienen nada malo, el problema son los tres órganos del Estado, la garantía de que exista un presidente que no pueda vulnerar eso, ese es mi compromiso, bajo el respeto a la Asamblea Nacional, y a los diputados que llegan allí. Destruir un sistema parlamentario que hace balance, es destruir la democracia y yo no voy a contribuir a eso”, señaló.

Descentralización

En torno a los cuestionamientos surgidos por el supuesto uso político de los recursos de la descentralización, el candidato presidencial del PRD manifestó que hablar aquí de descentralización paralela “es falso”, y enfatizó que lo que se ha hecho es un fortalecimiento de la descentralización y al proceso de descentralización, primero elevando la Secretaría de Descentralización a una Autoridad Nacional de Descentralización, y segundo, dotándola de recursos.

“Cómo le decimos a los representantes de corregimiento que resuelvan los problemas de la gente, si no tienen los recursos. La responsabilidad de la Autoridad Nacional de Descentralización es transferir los recursos, que están contemplados en un presupuesto general del Estado, aprobado en Consejo de Gabinete y aprobado en la Asamblea Nacional de manera pública”, recalcó.

En tal sentido, advirtió que con un sistema de justicia fuerte, el representante de corregimiento que haya recibido sus fondos y que no haya hecho buen uso de esos recursos , va a ser juzgado. Por qué nos adelantamos, por qué censuramos con eso, si se le asignó un recurso equis o ye a un alcalde o representante, si ni siquiera darle la oportunidad de decir lo que están haciendo con ese recurso. Yo tengo mi conciencia tranquila y duermo tranquilo y sé la responsabilidad que ejercí en el Ministerio de la Presidencia designando a personas en la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización”, destacó.

Sostuvo que una de sus propuestas concretas de ganar la Presidencia de la República es garantizar que los procesos que han emprendido como gobierno, no se desvíen, porque “son buenos”.

“El Plan Colmena es bueno, el proceso de descentralización es bueno, el fortalecimiento de la justicia es bueno”, exclamó Carrizo.

Política agroindustrial

“No estoy de acuerdo en reformas a la Constitución en otros capítulos que no le hacen daño a nadie y que están allí y que deben cumplirse. Yo estoy de acuerdo con unas reformas en la Constitución en los problemas de los tres órganos del Estado”. JOSÉ GABRIEL CARRIZO CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PRD

En cuanto al desarrollo de una política agroindustrial, Carrizo detalló que han estado garantizado que exista la materia prima para que el país sea atractivo para generar industria local.

Lo segundo, explicó. es que se tiene una guerra de defensa a nuestro productor, garantizando nuestra producción y eso, aseguró, va a incentivar que aprovechando nuestra posición geográfica puedan instalarse empresas distribuidoras o empresas agroindustriales que puedan exportar desde Panamá.

Añadió que entre sus planes está atraer a países productores de fertilizantes, especialmente de urea, y generar distribución desde Panamá, lo que asegura, nos garantizaría a muchos de nuestros productores arriesgarse más porque lo que les golpea a ellos, además del precio del combustible, es el precio de fertilizantes.

“Eso nos ayudaría a nosotros también a promover la siembra de productos no tradicionales, ver como rescatamos el cacao , como rescatamos la cría de búfalos, pero siento que la protección del sector primario de nuestro país es muy importante”, señaló.

Crisis de la CSS

Con relación a la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS), Carrizo manifestó que partir del hecho de que esta administración de gobierno no ha enfrentado el problema de la CSS, es relativamente falso.

Señaló que el problema al que nos avocamos es un tema de flujo de caja, un problema de inmediatez.

Ese problema de inmediatez y de flujo de caja, señaló, hace que las partes que se están sentando para discutir esta problemática, tengan posiciones tan contradictorias como el que uno diga que hay que fusionar el sistema y otros hablen de medidas paramétricas.

Agregó que en otros países, en medio de esta incertidumbre mundial, en situaciones tan antagónicas y tan contradictorias, han terminado estremeciendo inclusive el sistema democrático. Detalló que acá en Panamá lo que el presidente dijo es, vamos a resolver el problema del flujo de caja, para que las partes cuando se sienten a negociar no tengan una espada de damocles en la nuca, sabiendo que tienen que ponerse de acuerdo en diciembre por que sino los jubilados y pensionados no van a recibir su cheques.

Al respecto, afirmó que parte de ese flujo de caja está garantizado con el aporte que se hará al programa de IVM proveniente de parte de las regalías que surjan del contrato minero con el Estado, por lo que considera que el camino y la ruta está trazada y que le corresponderá al nuevo gobierno continuar con ese diálogo.

“Mi planteamiento es seguir la hoja de ruta que está establecida en esa mesa del diálogo. Mi planteamiento es que esa mesa avance, con la mediación de la OIT, con los avances actuariales que se tienen, con el problema planteado en la mesa; la vía es esa, los empresarios tienen que sentarse, los trabajadores tienen que sentarse, la sociedad tiene que sentarse; la hoja de ruta está trazada. Ya tenemos la solución del problema de flujo de caja, por los próximos cuatro o cinco años, tenemos una hoja de ruta por la vía del diálogo que hemos avanzado”, recalcó.

Generación de empleos

En cuanto a la generación de empleos sostuvo que uno de sus compromisos es encontrar las iniciativas para darle incentivos a la informalidad o a los emprendimientos para que pasen a ser empresas formales.

“Yo no puedo castigar a alguien que trabaja de manera informal, más bien, hay que incentivarlas para que se incorporen a la formalidad; ese es mi compromiso, más que todo por los jóvenes”, recalcó.

Detalló que su propuesta para promover la generación de empleos es primero incentivar el gasto público, incluyendo la implementación de asociaciones público privadas e incorporar a la formalidad laboral a esas personas de la clase media que quedaron sin trabajo en pandemia y que se han convirtieron en emprendedores.

La propuesta es no detener el gasto público, sino promoverlo y generar plazas de empleo y; tercero, tratar de evitar la migración desde el interior del país hacia la ciudad de Panamá, con la implementación de políticas de desarrollo agropecuario”, concluyó Carrizo.