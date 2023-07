Diputada Zulay Rodríguez denuncia al director de Organización Electoral Osman Valdés

Las personas nos estaban dando las firmas. Cuando se verificó no aparecen a mi apoyo', dijo la diputada. Cedida

La diputada y precandidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez, presentó la mañana de este lunes 3 de julio una querella contra el director nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, Osman Valdés.

La denuncia presentada en el Ministerio Público es para que se investigue a Valdés y otros funcionarios por la anulación de firmas.

La precandidata, quien está a la cabeza de la recolección de firmas por la libre postulación, explicó que se le anularon en tres ocasiones 591 firmas.

Además, advierte la precandidata que se le anularon por parte del Tribunal Electoral otras 10 mil firmas.

“A cada rato cambian los decretos”, denunció la precandidata.

Otra de las denuncias presentadas por la precandidata es que tiene documentado seis casos de “desviación de firmas”. “Las personas nos estaban dando las firmas. Cuando se verificó no aparecen a mi apoyo. No sé a qué candidato se las dieron. No confío en el Ministerio Público porque el Procurador es un enemigo manifiesto mio, pero la ley me señala que debo acudir”, precisó la precandidata.

Los precandidatos por la libre postulacion tienen hasta el 30 de julio para la recolección de firmas, según el calendario de elecciones.