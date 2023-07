Martín Torrijos afirma que si alguien tiene que irse del PRD son los que lo dirigen

El ex presidente de la República, Martín Torrijos Espino, quien irá como candidato presidencial por el Partido Popular (PP), para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, se definió como un activista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), no siendo candidato por el partido del cual es miembro.

Martín Torrijos durante una gira por Veraguas. Cedida

Torrijos Espino, en su discurso en un encuentro con simpatizantes y dirigentes comunitarios de los 12 distritos de la provincia de Veraguas, afirmó que esta campaña tiene una particularidad: él es torrijista, hijo del general Omar Torrijos y activista del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El ex gobernante agradeció la valentía de perredistas que le acompañan en esta campaña, y les prometió que después de las elecciones generales “regresamos a poner orden”, y si alguien tiene que irse del colectivo “son los que hoy nos dirigen, los que están con la corrupción, los que viven del Estado (…) con ellos nos vemos después”.

Asimismo, agradeció a la dirigencia del PP por darle la oportunidad de compartir esta visión de país y de un proyecto abierto a los que militan y los que no están inscritos en partidos, porque comprende el momento crítico que vive el país.

De igual manera, afirmó que en las elecciones del 5 de mayo del próximo año se juega el futuro de Panamá, una batalla que asegura está prohibido perder, porque es un compromiso moral atender la desigualdad en que han sumido al país los gobiernos subsiguientes.

“Esta elección es tan importante que se juega el futuro de todos; esta no es una elección como otras que hemos tenido, y ya yo he participado en varias. Esta es una elección realmente trascendental”, señaló el ex mandatario.

Manifestó que en este torneo hay que asegurase de que los panameños puedan vivir con dignidad y sin necesidad de que dependan de la influencia de un diputado.

“Si nosotros no devolvemos la certeza de que aquí el esfuerzo vale, difícilmente vamos a tener un país que sea gobernable”, señaló.

Aseguró que, de llegar de nuevo a la Presidencia, va a demostrar de que hay panameños que sí importan, y que este movimiento que lidera no es indiferente ante el sufrimiento de sus compatriotas.

“Esta batalla está prohibido perderla, tiene que ser una batalla donde demos todo, porque el país requiere que demos lo mejor de nosotros para esa transformación, y veo en ustedes la cara de gente convencida; veo en ustedes el conocimiento y la convicción para salir y lograr que los panameños entiendan y confíen en nosotros para lograr la transformación y la certeza de que hay esperanza y de que viene con nuestro próximo gobierno”, dijo.