Orit Btesh: Los libros nunca van a desaparecer

Orit Btesh, presidente de la Cámara Panameña del Libro Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

En tiempos en que la tecnología de la comunicación está en constante cambio que impacta las formas como se lee y procesa la información, los formatos de libros –incluso en su versión en papel– se niegan a morir.

De hecho podrían tener un resurgimiento entre las nuevas generaciones. Así lo considera Orit Btesh, presidente de la Cámara Panameña del Libro (Capali).

“Los desarrollos no desaparecen, se transforman, y creo que el libro siempre va a existir. En Europa no dejó de existir el libro porque los gobiernos le dieron fortaleza, los libros digitales tomaron fuerza en Estados Unidos. Hoy en día hay un repunte de las ventas de libros en papel, ¿cómo lo explicas? Así como no desapareció la imprenta, ni la radio cuando apareció la televisión, no desaparecerán los libros”, aseguró en “Portada” de La Estrella de Panamá la también directora de la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL).

Según Btesh, la aparición de nuevos mecanismos de intercambio de información, como las redes sociales, no es necesariamente contrario a los libros. Citó por ejemplo el auge del consumo de libros en papel por series televisivas o películas.

“La gente va al cine, ve la película, y luego va a comprar el libro. Una cosa no interfiere con la otra”, subrayó. Hacía referencia a las películas o series basadas en un libro.

En cuanto a los jóvenes y su relación con la lectura, Btesh considera que las nuevas generaciones si están leyendo, solo que han cambiado los intereses.

“Los jóvenes si leen, lo digo por experiencia como empresaria, yo veo las ventas y hoy ellos comprar libros en papel. Lo puedes ver en Estados Unidos con (la empresa de venta de libros) Barnes & Noble, que acaba de anunciar que abrirá 300 librerías porque hay un repunte”, sostuvo.

Btesh habló también de la Feria del Libro, que este año estará dedicada a los pueblos originarios de Panamá.

Con el lema “Identidad, etnias y origen”, la presidente de la Capali precisó que estarán representados los pueblos Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-bri.

Similar a los años anteriores, se espera que estén presentes las principales casas editoriales en el país, así como las embajada acreditadas en Panamá.

Como parte de las actividades académicas y culturales de la FIL, se establecerán mesas temáticas donde se tratarán asuntos de actualidad como derechos humanos, estudios de género y migración. Igualmente habrá mesas sobre literatura, inteligencia artificial, derechos de autor, entre otros temas.