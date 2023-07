Roux derrota a Yanibel Ábrego y será el candidato presidencial de Cambio Democrático

Rómulo Roux se convirtió en el candidato presidencial del CD tras obtener el 52.8% de los votos. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Rómulo Roux fue electo ayer como el candidato presidencial del opositor partido Cambio Democrático (CD), derrotando en las elecciones primarias a su más fuerte contendora, la diputada Yanibel Ábrego.

Contabilizadas ya casi el 100 % de las actas, Roux obtuvo 76,865 votos (52.8%), en una elección que tuvo un porcentaje de participación del 50%.

En tanto que Ábrego se ubicó en el segundo lugar logrando el respaldo de 67,037 electores (46%), Olmedo Guillén sumó 937 votos (.64%) y Luis Daniel De León logró 712 sufragios (.48%).

Un total de 306 mil 549 miembros del partido estaban habilitados para ejercer el derecho al sufragio, y escoger al candidato presidencial del partido, además de 42 aspirantes al cargo de alcalde, 404 a representantes de corregimiento y 11 a diputados de la Asamblea Nacional.

La participación de la membresía de CD fue de un 50%. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Roux: “Este es un triunfo contra la corrupción y el sistema clientelista”

A las 6:33 de la noche y con un 50% de participación y contabilizadas el 96.8% de las actas, autoridades del Tribunal Electoral (TE) anunciaron que ya había una tendencia irreversible en el Sistema de Transmisión de Resultados Extraoficiales (TER) que daba como ganador a Rómulo Roux.

Fue el Director Nacional de Organización Electoral del TE, Ósman Valdés quien a través de una video llamada le comunicó a Roux que era el ganador de las primarias del partido y candidato de esta agrupación política para las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Tras escuchar las palabras de Valdés, Roux dio las gracias a cada uno de los miembros del partido que salió a votar y de inmediato, en declaraciones a los medios, manifestó que este triunfo no es solo un triunfo de Rómulo Roux, sino de los que quieren hacer las cosas bien, de los que están luchando contra un sistema político corrupto, colapsado y clientelista que tiene al país pasando problemas.

La diputada Yanibel Ábrego estuvo acompañada por el ex presidente Martinelli. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

“Hoy esta victoria no es solo contra un grupo de personas de Cambio Democrático (que lo adversan), esta victoria es contra Ricardo Martineli y todo su partido político Realizando Metas, contra el PRD, contra el candidato a presidente del PRD, Gaby Carrizo, contra Benicio Robinson, contra el Gobierno, contra el Legislativo, contra el Ejecutivo y contra todos los que quieren mantener un sistema corrupto que no sirve para el país”, exclamó.

Minutos después, en su discurso del triunfo, Roux manifestó que ellos, los que apoyaron aquel proyecto (el de Yanibel Ábrego) quieren mantenerse en ese sistema, “porque ellos viven de ese sistema, ellos se llenan los bolsillos con ese sistema y lo quieren defender y para defenderlo tenían que sacarnos, pero no nos dejamos sacar de la carrera presidencial, y no nos dejamos porque creemos en lo que estamos haciendo, estamos convencidos de que tenemos que llegar al 2024 para desmantelar este sistema político corrupto”.

También hizo un llamado a los líderes de los partidos políticos e independientes y los que aspiran a la Presidencia de la República y que dicen que quieren desmantelar el sistema político actual, a que se sumen a su proyecto político para llevar a Cambio Democrático a la Presidencia de la República.

Tras la derrota, la diputada Yanibel Ábrego, en conferencia de prensa, expresó que ayer quedó evidenciado un problema serio en la democracia del país. “Me refiero al papel que desempeña el Tribunal Electoral en garantizar la imparcialidad, transparencia y la efectividad de nuestro sistema electoral”.

Olmedo Guillén se ubicó de tercero en esta contienda. Cedida

Informó que en los próximos días se reunirá con su equipo y analizarán las decisiones y acciones que tomarán.

Jornada electoral

En horas de la mañana, durante este torneo electoral, el primer precandidato presidencial en acudir a las urnas a emitir su voto fue Luis De León, a quien le correspondió votar en la escuela Estado de Israel, en el distrito de San Miguelito.

“Estamos en desventaja”, reclamó De León, quien aseguró que el presidente del partido, Rómulo Roux, es un pésimo administrador”.

“La Junta Directiva de CD es incapaz y mediocre, dejaron perder el subsidio [electoral], ahora no hay subsidio para los candidatos”, aseguró De León.

Mientras que Olmedo Guillén, otro de los precandidatos presidenciales votó en el sector de Nuevo Chorrillo, en el distrito de Arraiján.

“Cambio Democrático ha sido atacado de todas las formas, el grupo nuestro ha tratado bajo todas las circunstancias de unificar criterios”, aseguro Guillén.

El dirigente sostuvo que el resultado de esta contienda interna de CD, estaban esperando un resultado importantísimo para el país y aseguró que esperaba que la membresía del colectivo saliera a votar y que un 60% de los inscritos acudieran a las urnas.

Por su parte, el precandidato presidencial del opositor partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, al acudir a votar en la escuela Ernesto T. Lefevre, en Juan Díaz, afirmó que con los únicos que no se sentaría a conversar sobre una posible alianza política rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 será con el Partido Revolucionario Democrático (PRD); que tiene como candidato presidencial al vicepresidente, José Gabriel Carrizo, y con el partido Realizando Metas (RM), que tiene como candidato presidencial al ex gobernante, Ricardo Martinelli.

“Nosotros siempre hemos llamado a cualquier persona que comparta con nosotros la visión de país y que comparta con nosotros que el cambio va a la cabeza y no vamos a apoyar a ningún candidato de otro partido político. El problema es que hay un grupo que quiere apoyar a otro candidato, nadie que esté apoyando a candidatos de otros partidos se puede sentar a conversar con nosotros”, dijo.

Sostuvo que CD irá a la cabeza de una alianza para las elecciones de 2024, pero una alianza que este conformada con base a objetivos, en base a valores y en base a los que el país requiere y necesita.

En ese sentido, Roux enfatizó que puede sentarse a conversar con todos los posibles candidatos. “Vamos a conversar con todos los que aspiran a la Presidencia de la República, que comparta nuestra visión. Y ya yo he dicho con quienes no me voy a sentar, yo no me siento ni con el PRD ni con RM", enfatizó.

Mientras que la diputada y pre candidata presidencial, Yanibel Ábrego, quien llegó acompañada de Ricardo Martinelli, candidato presidencial de Realizando Metas (RM), a ejercer su derecho al voto en la escuela bilingüe Federico Boyd, en Capira, aseguró que se alzaría con el triunfo.

Reiteró que de ganar haría una alianza con el fundador de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli.

“Miren con quién es mi alianza… ¡qué más quieren inventar!”, exclamó Ábrego señalando a Martinelli, quien se encontraba a su lado. Hemos hecho el trabajo territorial, ya ganamos el 19 de marzo, hoy ganaremos de manera contundente, porque queremos un cambio de verdad para una mejor calidad de vida”, declaró.