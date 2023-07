26 años de fundación de la comarca Ngäbe Buglé

La comarca es la demarcación territorial a solicitud de un grupo determinado de personas, que reclaman tierras como uno de sus derechos, respeto, y el reconocimiento de su cosmovisión. El pueblo Ngäbe Buglé es el grupo étnico mayoritario de los siete grupos originarios existentes en la República de Panamá, quienes emprendieron por muchos años su aspiración por obtener una delimitacion territorial.

26 años después de la creación de la comarca Ngäbe Buglé, los gobiernos que han pasado y el presente tienen una gran deuda con el pueblo Ngäbe Buglé. Se creó oficialmente esta comarca mediante la Ley 10 de marzo de 1997, bajo el mandato del presidente Ernesto Pérez Balladares.

El objetivo de esta ley es que el pueblo Ngäbe Buglé conserve sus tradiciones, cultura y la identidad, reconociéndolo, respetando su idiosincrasia y su forma de vida, pero aún hay demandas que no se han cumplido, como es el caso de salud, educación, entre otros. Si hacemos eco de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS-2030, una de cuyas finalidades es la erradicación de la pobreza, podemos observar que las poblaciones mayormente impactadas por la marginación son los grupos indígenas; el Índice de la Pobreza Multidimensional de Panamá (IPMP) “fue medido por primera vez en la comarca Ngäbe Buglé en los años 2017 y 2018, y arrojó una cifra alarmante del 51,6% de nivel de pobreza”, según Moreno et.al (2018, p. 12).

No obstante, hay que reconocer los múltiples esfuerzos que se realizan para disminuir los niveles de pobreza implementando diversos tipos de programas como las transferencias monetarias o la red de oportunidades, la ayuda a los adultos mayores, el pago del pase U para evitar la deserción escolar, el ángel guardián, entre otros. La finalidad de estas políticas públicas es erradicar la pobreza, pero los resultados no son favorables.

Hay quienes se oponen a estos programas, y hasta ahora no han tenido una respuesta satisfactoria. Otra de las instituciones afectadas en la comarca es el sistema educativo, donde no se alcanzan los estándares mínimos en los diferentes niveles. Es necesario analizar la publicación del diario El Panamá América “Es definitivo que hay una deficiencia en los aprendizajes”, según Rojas K. (2022, 2/4) el Ministerio de Educación, “reconoce carencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y propone cierta autonomía del estudiante”. Como consecuencia, en Panamá, la Unesco afirma, en cuanto a la calidad educativa, que cinco de cada diez niños en tercer grado no logran el nivel mínimo en lectura y esta cifra aumenta a casi nueve de cada diez en las comarcas (pruebas Crecer 2017). En el objetivo 4 de la ODS - Educación de Calidad, una de sus metas es asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria, pero esto está lejos de la realidad y sobre todo en las comarcas, cuando hay una barrera ligüística, como el eslabón congnitivo entre el docente y estudiante, una alimentación deficiente que es otro elemento que impide un mejor rendimiento académico, esto es debido a la carencia de un trabajo digno en la comarca Ngäbe; las infraestructuras de los centros educativos no reúnen las condiciones necesarias para albergar la cantidad de niños, como establecen las normas del Ministerio de Educación; los planteles necesitan laboratorios para que los docentes puedan desarrollar mejor las competencias en el aula, son solo algunos factores que podemos mencionar por los que atraviesan los procesos de aprendizaje en la comarca.

Después de 26 años, la fundación de la comarca Ngäbe Buglé, la Ley 10, establece algunos beneficios a favor de la población, su ejecución está fuera de la realidad, las autoridades oficiales y tradicionales no definen sus estrategias para minimizar la pobreza, la deficiente educación que reciben los niños y jóvenes que salen de los distintos planteles educativos, y que son pocos los que pueden aspirar a estudiar una carrera universitaria.

Docente