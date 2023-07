'En Panamá no hay una alerta sanitaria' por el síndrome de Guillain-Barré

Todos los años se registran casos del síndrome de Guillain-Barré en el país, pero muy esporádicos. Cedida

“En Panamá no hay una alerta sanitaria, no hay casos del síndrome de Guillain-Barré que nos estén preocupando”, aseveró Alfredo Moltó, director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, Universidad de Panamá y asesor del despacho superior del ministerio de Salud (Minsa).

Las declaraciones de Moldó surgen tras declararse una alerta sanitaria en Perú por el aumento en el número de casos del síndrome de Guillain-Barré incluso con desenlaces fatales.

“Como vivimos en las Américas, a dos horas en avión del Perú, lo que hemos hecho en Panamá, es que el departamento de epidemiología de la Dirección General de Salud, publicó una nota circular a todas las regiones de salud, a todos los epidemiológicos, de que estamos intensificando la vigilancia epidemiológica de cuadros que pudieran parecerse a un síndrome de Guillain-Barré”, detalló Moltó.

Explicó que el síndrome de Guillain-Barré no es transmisible. “No es como el covid-19, como la influenza, no es como otras enfermedades transmisibles, esto es, una especie de autoagresión que hace el sistema inmunológico de una persona que ha tenido un evento previo de una enfermedad respiratoria o una enfermedad trasmitida por el vector que es el caso del Aedes aegypti o una enfermedad gastrointestinal”, dijo el asesor del despacho superior del Minsa. “No hay trasmisión de ningún tipo. Una persona con síndrome de Guillain-Barré no contagia a otra persona”, enfatizó.

Moltó manifestó que “todos los años hay casos de Guillain-Barré en Panamá, pero muy esporádicos, porque no es una cuestión que tenga que ver con temporada o una transmisión, sino que es una reacción del sistema inmunológico de la persona”.

Explicó que el síndrome es un conjunto de síntomas y signos que se da en el individuo que ha tenido recientemente una infección viral o una infección bacteriana, ya sea de tipo respiratoria o de tipo gastrointestinal. Es una afectación de su propio sistema inmunológico que produce una afectación a nivel de los nervios periféricos. Se produce descoordinación, debilidad, hormigueo, como calambres a nivel de las extremidades, más en las inferiores, pero también puede ser en las extremidades superiores. Es un síndrome raro, no es frecuente. Los casos son de evolución un tanto lenta, pero en la gran mayoría se recuperan en el espacio de menos de seis meses y la persona vuelve a estar nuevamente normal.

El pasado 13 de julio, ante el reporte de aumento de casos registrados del síndrome de Guillain-Barré en las Américas, el Ministerio de Salud (Minsa), emitió una alerta a las autoridades sanitarias con el objetivo de intensificar la vigilancia de síndrome febriles y síntomas o signos neurológicos en el territorio nacional.

A través de una circular que fue remitida a directores nacionales, regionales, hospitales públicos y privados, subdirección general de Salud, subdirección de salud ambiental, coordinadores regionales de epidemiología, coordinadores de epidemiología de hospitales públicos y privados, departamento de control de vectores, jefes de epidemiología de la Caja de Seguro Social, el departamento de Epidemiología del Minsa declaró la medida.