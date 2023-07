Entra en vigencia decreto que regula el permiso temporal para los migrantes

El Estatus de Permiso Temporal de Protección será expedido por una sola vez y no estará sujeto a prórrogas

Autoridades del SNM y Mitradel durante la rueda de prensa Roberto Barrios / La Estrella de Panamá

La administración del presidente Laurentino Cortizo aprobó el Decreto Ejecutivo No. 7 de 13 de julio del 2023, que reglamenta de manera transitoria los artículos No. 17 y No. 18 del Código de Trabajo y se crea el Permiso de Trabajo para Trabajador Migrante bajo el Estatus del Permiso Temporal de Protección.

El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial No. 29826 este lunes 17 de julio y lleva la firma de Cortizo y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata.

El documento será expedido por una sola vez y no estará sujeto a prórrogas. Además, será concedido a los trabajadores migrantes que se pre registren ante el Servicio Nacional de Migración (SNM) y posean una cita que los habilite para poseer el Estatus de Permiso Temporal de Protección.

Lo anterior responde a la duda generada sobre los requisitos para obtener el Permiso Temporal de Protección, tomando en cuenta, que se necesita un constancia de trámite de permiso de trabajo.

En el Decreto No. 7 se específica que se podrá iniciar el trámite del permiso de trabajo con la asignación de la cita por el SNM.

La solicitud de permiso de trabajo deberá acompañarse con los siguientes documentos:

Poder presentado personalmente por su poderdante.

Solicitud por medio de abogado.

Pre registro por el SNM.

Asignación de cita por el SNM.

Filiación del solicitante en el Registro de Mano de Obra Migrante.

Copia de la página del pasaporte donde aparezca la foto y los datos generales de su titular o en su defecto cualquier mecanismo de verificación proporcionado por el SNM del solicitante.

Lea el Decreto completo aquí