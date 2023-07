Denuncian a la jueza Baloisa Marquínez por no reconocer el principio de especialidad a Martinelli

Un grupo de abogados del expresidente y candidato presidencial de Realizando Metas, Ricardo Martinelli, presentó una querella penal contra la jueza segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, por la violación al Tratado de Extradición entre Panamá y Estados Unidos, que le concedió a Martinelli el "¨principio de especialidad" cuando retornó al país.

El abogado Alejandro Pérez denunció este miércoles 19 de julio que pese a que Marquínez reconoció el ¨"principio de especialidad¨" valoró pruebas que lo violaban. Dijo que existe un período en la que ella reconoce que Martinelli tenía este principio y se incorporaron pruebas ilícitas que tomó como ciertas y son parte de la sentencia en contra del expresidente. "Hay una violación flagrante al Tratado de Extradición”, enfatizó.

Pérez afirmó que los servidores públicos deben garantizar los derechos de los ciudadanos que son sometidas al sistema de justicia y “ella [Marquínez] ha violado, ha pisoteado e ignorado la especialidad del expresidente Martinelli”.

El jurista denunció que Editora Panamá América, S. A. sin estar sindicada y sin haber sido investigada ni acudido como parte del proceso se le está imponiendo la sanción de expropiación, lo que es de conocimiento internacional.

La Sociedad Interamericana de Prensa este miércoles emitió un comunicado no sólo señalando su preocupación por la libertad de prensa, sino que se encuentran en estado de alerta para que en Panamá no ocurra un exabrupto como es un atentado de la libertad de prensa, para producir noticias sin la persecución política que ha desatado personal del Órgano Judicial, empezando por Marquínez, la magistrada presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López, y todos los que se han prestado para montar esta farsa jurídica que es el expediente de New Business, sostuvo Pérez.