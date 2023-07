Martiza Cedeño: El examen de ética es positivo para la abogacía, pero debe revisarse

Maritza Cedeño, candidata a la presidencia del CNA Dayana Navarro | La Estrella de Panamá

La polémica en torno al examen que impone el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (Isjup) y el fracaso masivo que tuvo lugar este mes –solo 9 de 150 aspirantes lo aprobaron– volvió a poner en la mesa el debate sobre la evaluación de los abogados en Panamá, especialmente en los aspectos éticos.

Para la abogada y candidata a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Maritza Cedeño, la prueba no es una mala idea pero debe pasar por una revisión antes de que vuelva a ser aplicada.

“El examen tiene que quedarse, es positivo. No solo para la abogacía en si y para los nuevos licenciados en derecho que van a obtener su idoneidad, sino para la ciudadanía que espera altos estándares de calidad de los profesionales del derecho”, señaló Cedeño este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

La jurista subrayó que se debe hacer cambios en la prueba, desde cómo se formulan las preguntas hasta la metodología de evaluación, a raíz de que estudiantes de derecho de universidades públicas y privadas denunciaron fallas en el diseño del examen.

Antes de esto, recordó Cedeño, la Corte Suprema aplicaba un examen de ética para los que querían optar por la idoneidad y el 70% no pasaba la primera prueba. Entonces no es una sorpresa lo que ha sucedido. Reiteró la necesidad de ajustar la metodología para la cual el Consejo de Rectores se está reuniendo con la Judicatura.

Cedeño, quien fue presidente del Tribunal de Honor del CNA, calificó de “preocupante” el número de casos de posibles violaciones a la ética de la abogacía en Panamá.

“Es importante que el abogado entienda que el Tribunal de Honor no es para perseguir al abogado, porque hay muchas causas en las que no necesariamente el abogado es sancionado. Al contrario, también hay clientes que para no pagarle al abogado presentan una denuncia en el Tribunal de Honor. También existe eso; esto hay que filtrarlo”, sostuvo.

De llegar a la presidencia del CNA, cuya elección es este viernes 21 de julio, Cedeño alega que “fortalecerá” el Tribunal de Honor.

Además, propone habilitar espacios laborales en el CNA para los abogados que tuvieron que cerrar sus oficinas por la pandemia. “Por un costo muy bajo, ese abogado podrá atender a un cliente en un momento dado en las instalaciones del CNA”, dijo.

Aseguró que mantendrán el “seguro de hospitalización colectivo” para los miembros del CNA.

Cedeño también habló sobre el fallo del caso New Business, del proyecto de ley de extinción de dominio y los desafíos de la justicia en Panamá. La entrevista completa puede verla en todas nuestras plataformas digitales.