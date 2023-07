El español de 96 años Atilano Alonso, 'contentísimo' de votar en Panamá por primera vez

Atilano Alonso fue el pasado miércoles a votar. EFE

A sus 96 años, Atilano Alonso, nacido en 1926 en la región española de Cantabria, ha ejercido por primera vez su derecho al voto en la Embajada de España en Panamá. Tras más de 75 años en el país centroamericano, Alonso se siente “contentísimo” por haber introducido la papeleta en la urna.

“Esta es la primera vez que he votado en Panamá y en mi vida. Estoy contentísimo”, cuenta a EFE en su casa en un céntrico barrio de ciudad de Panamá, mientras alaba la organización de la embajada tras votar por anticipado para las elecciones generales del domingo en España.

Alonso fue el pasado miércoles a votar, acompañado de sus familiares: “Voté (...) Mis amigos votaron, tengo una peña y les invité. Llegué a la embajada con cinco familiares y está perfectamente organizado. Hay que felicitarles, en menos de 20 minutos se votó”.

En estas elecciones, España ha eliminado el “voto rogado” para los españoles en el extranjero, un sistema impuesto desde 2011 que obligaba a solicitar previamente el derecho al voto bajo una serie de plazos muy limitados, votando luego por correo o de manera presencial.

“(Esto es) mucho mejor, un voto directo. Antes había que mandarlo por correo –o presencial, pero con voto rogado–. No hubo muchas oportunidades tampoco, por lo menos aquí en Panamá. No abrieron la cuestión de las elecciones o no se publicitó mucho”, destaca Alonso, uno de los españoles más longevos del país.

Entre risas agrega: “(Antes) como no contaban con nosotros, somos los que llamaban en mi tiempo 'los pasotas”.

Con un censo electoral de 12.712 personas, unas 824 acudieron a votar hasta el jueves en Panamá, cuando se cerró el plazo para depositar la papeleta en el exterior, según cifras de la Embajada de España facilitadas a EFE.

De un posible 'bolchevique de primera clase' a trabajar en la Embajada de España

Alonso nació un 10 de noviembre de 1926 en Santander, en el norte de España, y cuando tenía 9 años estalló la guerra civil (1936-1939), que luego dio paso a casi cuatro décadas de dictadura de Francisco Franco.

Cuenta que estuvo “tres años en el norte de España dominado por comunistas” y que perteneció “al grupo de niños de la guerra”, aquellos menores de edad que fueron enviados desde las ciudades del norte del país, principalmente, a la antigua Unión Soviética durante 1937 y 1938 mientras estallaba la contienda.

“A mí me enviaban a Rusia para adoctrinarnos. Éramos ocho (o) nueve. Un tío mío me salvó en el viaje a punta de pistola, sino sería un bolchevique de primera clase”, dice el nonagenario.

Alonso llegó a Panamá en 1947 para ejercer como maestro en una escuela. Se incorporó a la Embajada de España después de que se restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países a principios de la década de 1950, a la que estuvo vinculado por “50 y tantos años”, siendo la persona que más tiempo trabajó en la delegación diplomática.

El “calor” de los panameños y su esposa, una cubana-panameña, le convencieron para asentarse en el país centroamericano, formar una numerosa familia y ver en primera persona el crecimiento social y comercial de la comunidad española: “Son gente muy trabajadora, yo me quito el sombrero. Vinieron de la nada y fueron subiendo”.

Alonso, que nació durante la dictadura de Primo de Rivera, creció en la Segunda República, vivió la guerra civil, una dictadura y la transición a la democracia, dice que España “(ha) dado un enorme paso hacia la democracia y al bienestar” en relación al voto directo de estas elecciones.

Se declara “apolítico” y admite que esta nueva manera de votar “ha abierto un compás enorme”: “Espero que el domingo haya una afluencia enorme de votos porque creo que se nota un poco de apatía”, lamenta Alonso, uno de los miembros más populares de la comunidad española en Panamá.