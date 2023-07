Urgen soluciones a la crisis económica Pixabay

Es sumamente preocupante la crisis económica que azota a nuestro pueblo. No solo por la crisis en sí, sino porque cada día tiende a agravarse y no se vislumbra solución ni a corto ni a largo plazo. La crisis es compleja, la clase popular no la entiende y son pocos los expertos que se dedican a la orientación colectiva. ¿Cómo puede entender el usuario el aumento criminal del combustible? ¿Acaso no puede existir una llave, presionada por el mundo, para cerrar el filtro de la especulación que han montado productores e intermediarios en la venta del petróleo? ¿Cómo pueden pavonearse algunos mandatarios de ser cabezas del socialismo del siglo XXI y convierten la producción del crudo en el negocio que más asfixia la economía doméstica de las comunidades latinoamericanas? El negocio del combustible, negocio con ganancias multimillonarias, de los grandes especuladores y de las trasnacionales, tiene efectos desastrosos en perjuicio del bienestar de los asociados y del Estado.

¿Qué hacer? Lograr una movilización nacional solidaria contra las actuales privaciones que padece toda la población. Esa solidaridad la determina o la exigen otros factores. Entre ellos la evidente desvalorización del dólar, su decreciente poder adquisitivo y la voracidad sin límites de los intermediarios. Esa voracidad la simbolizan los precios que paga el consumidor por cada producto de la canasta básica. Es absurdo que los plátanos tengan en los supermercados un precio de $0,29 la libra, lo que equivale en la mayoría de los casos a un solo plátano o que un par de mazorcas se venda a $0,48. Esta rueda loca del mercadeo y del precio final del producto logra dos víctimas, el productor y el consumidor.

El fenómeno se torna más grave porque todo sube de precio cada día y los ingresos no guardan proporción con los costos de los productos.

La burbuja inmobiliaria, adicionalmente, tiene enceguecidos a los propietarios provocando una serie de espejismos. El gobierno debe prestarle atención porque mañana el ingrediente especulativo de hoy podría provocar grandes descalabros sociales y económicos.

El capital extranjero ha entrado con fuerza invasora, señalada en gran medida como especulativa, poniendo los precios de los inmuebles por las nubes, lo que hace atractiva toda venta. El país se está vendiendo. Fincas, solares, patios están en subasta. En el interior de la República la compraventa es casi total y el propietario panameño está condenado a quedarse sin el predio y sin el dinero, y sus hijos jamás volverán a ser dueños de finca alguna, dados los nuevos precios exorbitantes.

Al margen de estas realidades amargas que tornan inseguro y confuso el panorama, hay que volver los ojos a lo micro, a lo que atormenta al pueblo, a lo que determina el déficit doméstico. Me refiero a lo micro porque en lo macro el país, según se dice, vive en una arcadia deslumbradora.

El gobierno debe tomar con urgencia algunas medidas viables. Una de ellas está prevista en la Constitución de 1972, todavía vigente. El artículo 284 constitucional otorga las herramientas previsoras y urgentes que hoy necesita el gobierno. Este artículo, el 284, faculta al Órgano Ejecutivo a “Regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza y especialmente los de primera necesidad”.

Si el gobierno no aplica esta facultad para enfrentar la crisis actual es porque prefiere una explosión social, que ya hasta la FAO viene anunciando sin cortapisas.

Existen otras medidas de alivio. Una de ellas es eliminar todos los impuestos al combustible. Otra es interesar a las Naciones Unidas para que abandere un movimiento mundial que haga posible: a) El aumento de la producción del combustible y su abaratamiento y b) La eliminación de las grandes empresas transnacionales especuladoras que manejan el negocio del petróleo.

En lo interno deben tomarse otras medidas en beneficio del usuario tan castigado. Los peajes en la autopista Panamá-La Chorrera deben eliminarse. Asimismo debe utilizarse la práctica de alterar diaria o semanalmente la circulación vehicular, según el número final de la placa. Se contribuye a la disminución de los tranques, fuente de un consumo excesivo de combustible. En este aspecto, relativo al problema del combustible caro, basta atender las recomendaciones que formula Luís Espósito Picardi (ver La Prensa, 17.4.08).

Las ferias para proveer de productos más baratos a los consumidores deben multiplicarse y llevarlas preferentemente a las barriadas populares y marginadas del país.

Es obvio que la gran crisis debe merecer la atención de los expertos, y la comunidad debe esperar ansiosa sus recetas. Pero mientras ellas lleguen, en este artículo se presentan algunas soluciones que podrían coadyuvar en cualquier intercambio de ideas para enriquecerlas o para reemplazarlas por otras más idóneas.

La complejidad de la crisis amerita la participación ciudadana. Nuestro país es un gran barco social que podría zozobrar. La reacción ante el peligro no es esconderse en el camarote individual, sino unir esfuerzos en la cubierta o en los puntos estratégicos para salvar el barco. Es una vieja recomendación que legara el gran escritor argentino Aníbal Ponce a los pueblos sometidos a las contradicciones sociales y a las crisis económicas.

Publicado originalmente el 19 de abril de 2008.

FICHA

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia

Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé

Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, ciudad de Panamá

Ocupación: Abogado, periodista, docente y político

Creencias religiosas: Católico

Viuda: Sydia Candanedo de Zúñiga

Resumen de su carrera: En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.