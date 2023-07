Transportistas denuncian supuestos ‘actos de corrupción en la ATTT’

Transportistas del país realizan una caravana este lunes 24 de julio para solicitar al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, que "se investiguen los posibles actos de corrupción de parte de la actual administración del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)", así lo informaron en un comunicado de prensa.

Los conductores denuncian "con pruebas el procedimiento en el que la ATTT autoriza el pago de placa que están en proceso de compensación, pero se mantienen en proceso de rescate administrativo. Procesos que se han engavetado, que no llegan a término". Además, manifiestan que en "Guna Yala, en Chiriquí, Veraguas y en la capital, se dan certificados de operaciones y permisos provisionales que perjudican a los transportistas actuales", expresa Nerio Bonilla, abogado de los conductores.

"Invitamos a la Cámara Nacional del Transporte que llame urgentemente a una reunión directiva (...) este es el inicio de los movimientos que vamos a tener, le solicitamos a todos los directivos un llamado para que nos volteemos a un gran paro si no hay soluciones en estos temas. El director tiene que sacar la mano de los asuntos internos de la organización, de eso tenemos pruebas y las vamos a presentar aquí, expresa a los medios de comunicación el secretario general de Sicotrac, Boris Quezada.

Agrega que quieren "saber qué esta pasando, ya no confiamos en qué tipo de justicia administrativa hay en esa autoridad, no se confía para nada, aquí tenemos varias empresas que sufren de los mismo (...) así que pedimos la intervención del Ministerio Público para que aquí las cosas funcionen, pero no es posible que continuemos con eso. El director es un director encargado y no tiene la voluntad, tampoco quiere unir a la familia transportista en pro de los usuarios él está en otros asuntos".