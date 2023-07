Comunidades verifican que operación de Minera Panamá no afecta sus fuentes de agua

En el manejo del agua, las acciones de Minera Panamá están permanentemente fiscalizadas por líderes comunitarios. En cada paso o movimiento que da la compañía, ellos están allí para fiscalizar sus fuentes hídricas.

El principal objetivo es que las actividades que se realizan en la Mina no afecten la calidad de agua. Para los moradores, estas fuentes de agua son sagradas, son su joya natural, y no permitirán que estén amenazadas en ninguna circunstancia.

Selmira Santana es una de las guardianas de las fuentes de vida. Forma parte del Programa de Monitoreo Participativo Comunitario (MPC), que se activó hace 10 años y mantiene involucrada a más de 14 comunidades de los distritos de Omar Torrijos Herrera y Donoso en Colón, así como el distrito de La Pintada en Coclé.

Vigilan detenidamente los ríos, quebradas o fuentes de agua. “Los ríos se han conservado y no se han dado inconvenientes”, apuntó Santana en entrevista al diario El Siglo, el periódico del pueblo.

Sentada sobre una roca del río San Juan, dio fe de que las aguas están bien, incluso tocaba con sus manos el agua fresca que corría y mostraba lo limpia y transparente que estaba.

La defensora del ambiente aseguró que no tienen “pepitas” en la lengua para reclamar cuando algo está mal. “Somos muy frenteros”, aseveró mostrando su puño.

Los líderes de las diversas comunidades cercanas a los arroyos y ríos que rodean la operación toman muestras del agua y verifican su calidad. El líquido es colocado en frascos y son custodiados para su debido análisis en un laboratorio.

Esta dama, quien lleva más de cuarenta años viviendo en la comunidad de Nuevo San José, recordó que no sólo se vigilan los afluentes, sino que también se hacen jornadas de limpiezas en las comunidades, en las orillas de los ríos, quebradas, en las calles, etc. "Involucramos a los niños para que cuiden su medio ambiente, queremos nuestros ríos limpios y no como ha sucedido en otras partes del país", precisó.

Invitó a otras comunidades a que se sumen al proyecto para conservar su riqueza natural. "Si nosotros no estamos vigilantes, quién más podrá dar cuenta de lo que se hace en nuestros distritos, no tengamos miedo", declaró.

Dijo que se emiten boletines informativos a las comunidades para que vean que las fuentes de agua están libres de cualquier contaminación de minería.

Entre los afluentes inspeccionados están: río San Juan, río Petaquilla, río San Benito, río Uvero, río Caimito, río Pifá, río Cascajal, río Molejón, río Coclesito, y las quebradas Naranjo, Cañazal, La Ceiba, entre otras fuentes de aguas.

Son 10 años del MPC, legitimando la política ambiental de Minera Panamá al transparentar su gestión ambiental.

Desde el año 2009, antes de iniciar las operaciones mineras en la zona, se realizaron muestreos de agua para levantar una base de datos con la participación activa de las comunidades.

Los defensores de los recursos hídricos son voluntarios, previamente capacitados para la toma de muestras de agua y responsables de enviarlas para su análisis a laboratorios certificados en Estados Unidos. Un consultor internacional e independiente los asesora para garantizar la confiabilidad y la integridad de la información. Las comunidades también reciben asesorías de expertos que los acompañan en el proceso de muestreo y en la interpretación de los resultados que son comunicados en reuniones comunitarias que, finalmente, se condensan en un informe.