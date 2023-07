'Somos candidatos con las manos limpias'

José Alberto Álvarez durante su discurso como ganador de la convención del colectivo. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

El Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) eligió a José Alberto Álvarez como su candidato presidencial para la Elección General del 5 de mayo de 2024. Es el sexto candidato en carrera para llegar a la Presidencia.

En la convención de PAIS estaban habilitados para ejercer el derecho al voto unos 128 delegados y 83 acudieron al llamado para elegir a su candidato presidencial. La elección de Álvarez fue de 82 votos a favor y un voto en blanco.

La ruta naranja presentó al país la opción de Álvarez, quien aseguró que su colectivo defenderá el derecho a la familia, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

“No vamos a permitir que nos sigan metiendo ideologías extrañas”, aseguró el candidato, mientras el recinto estallaba en aplausos y ondeaban las banderas del partido.

El mensaje siguió, por el hoy candidato que recordó que al partido PAIS, que estará por primera vez en una elección general, le llaman partido chico, pero “ya verán en las elecciones del 2024, creo que la oferta electoral de otros partidos no tiene a un campesino que sí conoce lo que es el campo, que sabe lo que es trabajar”.

Álvarez, quien además es presidente del colectivo, recordó todas las peripecias que pasaron para conformar el partido, pero que a cada uno de los inscritos no se les ofreció ni una galleta para que se sumaran a la organización. “Todos se inscribieron de corazón”, dijo.

El candidato presidencial puntualizó que no pueden permitir que los gobiernos sigan engañando a las personas. “Nosotros seremos los primeros en llevar a la justicia a quienes no cumplan las promesas electorales, porque las promesas no cumplidas deben convertirse en delito”, agregó Álvarez frente a los convencionales, que llenaron el salón de eventos.

El partido PAIS, adelantó Álvarez, una vez llegue al poder en julio de 2024, convocará una asamblea constituyente como una de las primeras acciones para generar las normas que son necesarias para corregir el rumbo del país.

De acuerdo a Álvarez, esas acciones son parte de la lucha de corrupción que emprenderán desde el momento en que llegan a la Presidencia de la República.

“Ya basta de votar por candidatos corruptos, por ladrones. Son ustedes los que tienen la decisión. Y este partido le dará la oportunidad al pueblo de escoger a gente que no tiene cola de paja, que no tiene ningún proceso, que puede decirle al país que somos candidatos con las manos limpias y no tenemos delitos por los cuales responder”, precisó el candidato.

“Aquí hay muchos candidatos que dicen que van a luchar contra la corrupción, pero pregunto cuántas denuncias han presentado. Yo sí me atreví a presentar una denuncia contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue destituido y quedó preso”, recordó el candidato presidencial.

Al finalizar el proceso de votación y ratificación del candidato se votó a manos levantadas para autorizar a la directiva del partido negociar alianzas políticas, que deben ser anunciadas al Tribunal Electoral a finales de septiembre.

El partido PAIS ha estado por dos años en conversaciones con los partidos Cambio Democrático y Panameñista para lograr una gran alianza opositora.

De acuerdo con Álvarez, las conversaciones para llegar a un acuerdo se retomarán esta semana y buscan lo mejor Panamá.

El proceso fue reglamentado por el Tribunal Electoral y supervisado por el subdirector nacional de Organización Electoral, Santana Díaz, junto a los equipos de funcionarios que la institución ha designado para estas tareas como parte del calendario electoral del PLAGEL 2024.

Durante este evento, el Tribunal Electoral y el Cuerpo de Delegados Electorales estuvieron presentes para garantizar la transparencia y equidad en el proceso de selección.