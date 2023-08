Líderes perredistas le piden a Carrizo unidad para llegar a la presidencia en 2024

En el evento estuvieron los ex negociadores de los Tratados Torrijos-Carter, Adolfo Ahumada y Aristides Royo, al igual que la exdiputada Balbina Herrera. Gustado Aparicio | La Estrella de Panamá

Veteranos y actuales dirigentes del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) pidieron a la membresía de esta agrupación política la unidad para llevar a la presidencia de la República al candidato de ese partido y actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo, durante un acto en el cual se conmemoró el 42 aniversario de la desaparición física del general Omar Torrijos Herrera.

Durante el conversatorio denominado “Omar Torrijos Herrera, tu partido te recuerda", intervinieron los ex negociadores de los Tratados Torrijos-Carter, Adolfo Ahumada y Aristides Royo, al igual que la exdiputada y exministra, Balbina Herrera.

En el acto estuvo presente el aspirante presidencial Carrizo, junto a varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

Em tanto, el diputado Ricardo Torrres, quien es el cuarto subsecretario del PRD, fue el encargado de la apertura del evento en representación del CEN del partido, y elogió la labor de Omar Torrijos Herrera, al llevar al país al sitial que se merecía. “Su labor es recordada como si fuera ayer”, dijo.

Reconoció el trabajo del interiorano Torrijos y agregó que muchos interioranos “no necesitamos llevar el apellido Torrijos para ser torrijistas de verdad”.

Más adelante exclamó: “José Gabriel Carrizo, tú serás el próximo interiorano en llevar las riendas del país porque Omar así lo quiere”.

En tanto, Adolfo Ahumada, quien fue uno de los panelistas, destacó la audacia de Omar Torrijos desde el golpe de 1968, al punto que Omar, amigos, allegados y profesionales que le rodeaban, deciden asumir la dirección del país, pero dándole un sentido revolucionario, saliéndose de la entonces política tradicional.

Mientras que Royo, dijo que Omar Torrijos no inscribió el PRD, como muchos equivocadamente dicen, “Omar Torrijos inspiró al PRD”

Dijo no entender que haya gente del partido que diga me voy del PRD porque no me gusta el candidato o porque no me gusta tal funcionario. "El PRD es un partido democrático y democráticamente han sido elegidos sus dirigentes y nuestro gobierno. Por eso yo hago una convocatoria a la unidad del partido. Hay derecho a disentir, sí y a discrepar, sí, pero dentro del partido".

Añadió que a él le duele cuando se critica al PRD desde afuera, "hay que criticarlo aquí". El evento se desarrolló en la sede del partido en avenida México.

Royo, quien es el actual ministro para Asuntos del Canal, manifestó que él apoya a la dirigencia actual del partido y su candidato presidencial electo, José Gabriel Carrizo.

En tanto, Balbina Herrera resaltó el rol de la juventud junto a Omar Torrijos, antes y después de la firma de los Tratados Torrijos Carter y la recuperación de la Zona del Canal.

Dijo además que al PRD no siempre las cosas le han sido fácil y enfatizó que "así como logramos recuperar la Zona del Canal, así también podemos lograr que Gaby Carrizo sea el próximo presidente de la República y tenemos que hacerlo con lealtad y compromiso y lo tenemos que hacer con unidad y dejando la mezquindad a un lado".

Por su lado, el secretario general del PRD, Rubén De León, cerró el acto y sostuvo que en el PRD están los que creen que sí es posible construir un mejor futuro para la gente.

Hoy dijo De León, nos toca construir para el futuro y construir en unidad y darnos la oportunidad de que como nunca, el gobierno repita. “Darle la oportunidad de que Gaby Carrizo llegue a la Presidencia es posible, no nos dejemos confundir”.

Añadió que el PRD es un partido democrático, en donde se definen los liderazgos internamente.

“Con ese principio y con todo nuestro esfuerzo, vamos a hacer posible lo que algunos consideran irrealizable”, dijo.

“Ya matamos el tigre no le tengamos miedo al cuero. Vamos a ganar las elecciones para demostrarle a nuestros adversarios que el PRD no se detiene ante la traición. Vamos a llevar a nuestro candidato José Gabriel Carrizo a la Presidencia”, concluyó De León.

Tras el acto Carrizo ponderó la labor del general Omar Torrijos en “transformar a nuestro país con sensibilidad social”.

Sostuvo que el PRD replicaría de Omar Torrijos, de ganar la silla presidencial en las elecciones en el 2024, la valentía, la determinación de hacer lo correcto, la convicción moral, la integridad, los valores, los principios. "Esto es una lucha de sensibilidad social, esto es una lucha de sentir los problemas de la gente, desde adentro".