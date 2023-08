PRD y RM niegan conversaciones para concretar alianza

El oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), que tiene a José Gabriel Carrizo como su candidato presidencial, y el opositor partido Realizando Metas (RM), que tiene como aspirante presidencial a Ricardo Martinelli, negaron estar en conversaciones para una futura alianza política para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Algunas publicaciones periodísticas y de redes sociales dan como un hecho estas conversaciones, entre negociadores de ambos partidos políticos.

Sin embargo, por un lado el PRD a través de su cuenta de tuiter comunicó que: “El PRD es un partido con historia y principios claros. No hemos tenido ni tendremos acercamientos con Ricardo Martinelli, quien representa todo lo contrario a lo que defendemos como partido y como sociedad”.

Mientras que el exmandatario calificó estos supuestos encuentros como un fake. “Más FAKE que todos los FAKES que he visto”.

“Me muero de la risa, pero yo no he conversado con ningún candidato presidencial ni personal ni por interpuestas personas, además hay unos que nunca he visto físicamente en mi vida como la Sra. Gordón o el vice Carrizo, hasta hoy día”, indicó el ex gobernante en su cuenta de Twitter.

Para el analista político Edwin Cabrera, la pregunta que hay que hacerse frente a estas supuestas conversaciones es, cuántos votos el PRD le aportaría a Martinelli y cuántos votos le aporta el PRD y Carrizo a RM.

“ Yo creo que no se ayudan mutuamente. Aunque en papel ambos tienen una cantidad importante de inscritos, en ese hecho político de una posible alianza PRD-RM no se ayudan mutuamente”, dijo.

Destacó que habría también que ver cómo van a reaccionar los inscritos o los simpatizantes del partido que cede en una alianza, ya que las alianzas, enfatizó, no tienen un resultado automático, “tienen un riesgo también”, indicó.

Sostuvo que no ve claro que el PRD ceda la candidatura presidencial para Martinelli, porque el PRD históricamente muere con su candidato hasta el final; ni que Martinelli ceda la cabeza en una alianza, cuando según las encuestas este va de primero en intención de votos. “Eso no tiene sentido”, concluyó Cabrera.