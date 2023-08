El economista René Bracho consideró que el incremento del gasto público no es fundamentalmente negativo, pero pidió desarrollar una cultura de fiscalización sin burocracia

René Bracho: No hay que satanizar el gasto público, sino mejorar eficiencia sin corrupción

René Bracho, economista y docente universitario. Abel Herrera | La Estrella de Panamá

La gestión del gasto público y los cuestionamientos por la discrecionalidad en el uso de los fondos son parte del debate político entre los candidatos a cargos de elección popular para 2024.

Algunos plantean una reducción del Estado, en especial en el gasto social como lo sostienen la doctrina neoliberal; mientras que otros apuestan a una mayor regulación estatal en la economía, más cercano a una visión progresista.

Indistintamente de las posiciones, para el economista René Bracho, lo que no se debe dar es una “satanización” del gasto público. Considera que la discusión debe apuntar más bien en que se emplean los fondos y los mecanismos para garantizar su buen uso.

“El incremento del gasto público no es fundamentalmente negativo, lo que si debemos hacer son esfuerzos como país para ganar cada vez mayor eficiencia por que eso mejora la productividad y competitividad el país, y en consecuencia el bienestar de la población”, señaló este viernes en Portada de La Estrella de Panamá el también docente de la Universidad de Panamá.

El economista habló, además, sobre el endeudamiento y el gasto público, destacando que esta se ha reducido en los últimos años a pesar de que existe una percepción de que el Estado panameño tiene un gasto “grande”.

“En los 80's Panamá tenía una relación gasto-PIB entre 34% a 35%, ahora está entre 24 a 28%. Si lo comparamos con los países de Europa y países desarrollados el gasto público de ellos está 30% a 60%. Es un mito que Panamá es un país que gasta mucho”, dijo.

En cuanto al endeudamiento del país y el vínculo deuda-PIB, este asegura que no existe una relación ideal aplicable a todos los países. Y que el endeudamiento per sé no implica necesariamente un problema. “No podemos fijarnos en un dogma y decir que todo incremento de la relación deuda-PIB es negativo”, aseguró Bracho. Agregó que en el caso de Panamá esa relación es “aceptable”.

El economista apuntó que donde se debe poner atención es en cómo se utiliza ese capital adquirido como deuda y fortalecer la cultura de la fiscalización. Una propuesta que no significa, enfatizó, en mayores trabas burocráticas desde las estructuras del Estado.

“A veces confundimos fiscalización con burocratización. La burocratización a veces genera corrupción”, indicó Bracho. Consideró que desde el Estado se debe generar condiciones que no faciliten la corrupción.

“Debe haber eficiencia en el gasto, no solo bajo un criterio de solución mágica sino de mejor continua y permanente (...) es sano para el país que desarrollemos esa cultura de eficiencia”, dijo.