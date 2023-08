Hermanos Martinelli Linares se juramentan; Parlacen debatirá sobre China

Los hermanos Ricardo y Luis Martinelli Linares intentaron ser juramentados en dos ocasiones y no lo lograron. EFE

Este miércoles en horas de la tarde, aproximadamente a las 6 p.m., los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares fueron juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Una fuente de este organismo, que solicitó no ser identificada, explicó a La Estrella de Panamá “que el acto solemne o protocolar para este acto no requirió de un quórum, porque se convocó a los diputados para ese punto únicamente por el derecho que asiste a los diputados suplentes”. A diferencia de los dos frustrados intentos pasados del 11 y 13 de agosto, cuando la bancada panameña citó a sus miembros en la subsede ubicada en Ancón para debatir varios puntos, de los cuales uno consistía en la juramentación, para la cual se requería de quórum.

“El presidente de este organismo, el panameño Amado Cerrud, junto con el secretario José Ramos pueden instalar la sesión para la juramentación con un solo miembro”, explicó el diputado Dorindo Cortez del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) que se ha inclinado a favor de que los hermanos formalicen su estatus.

Cortez, dijo que la sesión “se puede hacer virtual. No hay necesidad de que los suplentes estuvieran presentes; en experiencias anteriores se ha empleado esta técnica”, señaló el diputado. Se resume en cantar el himno y evacuar las juramentaciones.

No fue obligatoria la presencia física o virtual de directivos de otros países. Bastó con convocar a la bancada panameña, aunque también era una posibilidad invitar a la junta directiva del Parlacen, presidida por Amado Cerrud del oficialista PRD, quien viajó a Nicaragua este miércoles a medio día. “Aun cuando no vaya la junta directiva, no afecta. El reglamento especifica que deben estar presentes los directivos del país”, insistió Cortez.

Hay varias razones que explicarían la prisa de los diputados. Una de ellas es evitar que el tema de los hermanos Martinelli Linares distraiga la atención mediática del debate de la plenaria que empieza este lunes 21 de agosto en Managua, Nicaragua, donde los diputados discutirán la anulación de la isla de Taiwán como observador del Parlacen, y oficializarán dicho estatus para la República Popular China. “Los diputados del Parlacen no quieren que el caso de los hermanos Martinelli Linares esté en el ambiente para ese momento”, indicó una fuente.

La otra razón, que compete a asuntos domésticos judiciales, es que les otorgaría una condición especial para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia en los casos pendientes.

El juicio más próximo a comenzar es el caso New Apple, programado para el próximo 22 de agosto. En este caso 26 personas, entre empresarios, exministros, abogados y particulares, deberán responder por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y corrupción de servidores públicos.

Además, los hermanos Martinelli Linares –que en 2022 se declararon culpables de blanqueo de capitales en Estados Unidos, por haber actuado como intermediarios para lavar $28 millones producto de las coimas de la constructora brasileña Odebrecht– también se encuentran imputados por el delito de blanqueo de capitales en el caso de la constructora brasileña, cuyo juicio debe empezar en septiembre.

Lo anterior, no obstante, no cercena su derecho a ser juramentados en el organismo, según el criterio de los diputados del Parlacen.

El derecho a la juramentación de Ricardo Martinelli Linares como suplente de Carlos Rodolfo Outten del partido Cambio Democrático, y de su hermano Luis Enrique como suplente de Héctor Valderrama del partido Alianza, se hace cada vez más “urgente” considerando que la plenaria se inicia el próximo lunes y no podrían hacer la juramentación sábado o domingo.

En las sesiones anteriores que tuvieron lugar en la capital panameña, 11 diputados se ausentaron. El hecho no pasó desapercibido y generó rumores y especulación sobre la causa, “en el sentido de que una fracción de la bancada del PRD que se presentó para la votación, supuestamente responde a una de las figuras más poderosas del colectivo, el diputado Benicio Robinson, mientras que el resto, que respalda al candidato presidencial José Gabriel Carrizo, decidió ausentarse”, explicó la fuente que pidió anonimato. La situación también fue motivo de acusaciones sobre agendas oscuras para evitar la juramentación.

La competencia de juzgar a los hermanos Martinelli Linares pasa a la Corte Suprema de Justicia, que debería iniciar el proceso nombrando a un fiscal y a un juez de garantías que trabajen sobre ambas investigaciones concluidas por el Ministerio Público.

Trasladar el caso a la Corte implica que 6 de los 9 magistrados dicten un veredicto a favor o en contra de los acusados.

China como observador

Con respecto a la posición política del Parlacen, todos los países integrantes excepto Guatemala, han iniciado relaciones diplomáticas con la República Popular de China, en detrimento de la isla.

La decisión parece un logro para el embajador de China en Panamá, Wei Quiang, quien reconoció a “La Decana” que desde hace mucho tiempo, casi desde toda su estadía en Panamá, ha tratado de mantener contactos, comunicación fluida y relación con los partidos políticos de Panamá. Uno de ellos fue Cerrud, quien impulsó la iniciativa, algo que el diplomático enfatiza debe efectuarse bajo la premisa de “una sola China”.

Por décadas, las relaciones diplomáticas de Centroamérica con Taiwán fueron de espaldas al dragón. Los gobiernos aliados a Estados Unidos siguieron la política de continuar los lazos con la isla. Sin embargo, el giro de casi todos los países, Honduras el último que en marzo firmó un comunicado conjunto con China para el establecimiento de relaciones diplomáticas, brinda una ventana para estrechar lazos con la potencia asiática.

El voto para aprobar la anulación de Taiwán y crear las condiciones para adoptar a China como observador es de carácter individual. Hasta el momento la bancada de Panamá no ha asumido una decisión grupal. Aunque es muy posible que Guatemala se oponga a la moción, esto no limitaría que excluyan a la isla.

“Desde mi punto de vista como embajador, el desarrollo normal de una cooperación entre China y los países y organizaciones de la región, no hace ningún daño a nadie, menos a un país como Estados Unidos, si significa algo no puede ser nada malo, sino algo bueno”, manifestó a este diario el embajador de China en Panamá, Wei Qiang.